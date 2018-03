FPÖ-Obermayr zu Regner-Vorwürfen: FP-Delegation hat sehr wohl für Maßnahmen gegen Jugendarbeitslosigkeit gestimmt

Unwahre Behauptungen anstatt auch nur mit einem Satz inhaltlich auf die Mindestgehälter für Praktikanten einzugehen

Wien (OTS) - "Ohne auch nur mit einem Wort darauf einzugehen, warum es seitens der sozialdemokratischen Fraktion keine Reaktion auf meinen Brief zum Mindestgehalt für Praktikanten gab, stellt Frau Regner stattdessen unwahre Behauptungen und verkürzte Darstellungen in den Raum", kritisiert der freiheitliche Europaabgeordnete Mag. Franz Obermayr. Denn wie jeder im Protokoll nachlesen könne, hätten die beiden FP-Mandatare im EU-Parlament, Obermayr und Mölzer, sehr wohl für eine Stärkung des Europäischen Sozialfonds (ESF) zum Zweck der Bekämpfung von Jugendarbeitslosigkeit (A7-0367/2013 - Giovanni La Via) gestimmt. Nebenbei bemerkt, hätte Hans-Peter Martin in diesem Punkt offenbar als einziger österreichischer Abgeordneter nicht positiv abgestimmt.

"Im Übrigen habe ich mit der Junior Chamber International vor genau einer Woche eine Konferenz zur Jugendarbeitslosigkeit im EU-Parlament organisiert, in welcher rund 100 Jugendliche die Möglichkeit hatten über Vorträge, Simulationen von Vorstellungsgesprächen und Kontakte mit möglichen künftigen Arbeitgebern ihre Chancen am Arbeitsmarkt zu verbessern. Außerdem sei noch klargestellt, dass ich im Beschäftigungsausschuss Stellvertreter und kein Vollmitglied bin", so Obermayr abschließend.

