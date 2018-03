Österreichs Seilbahnen: Enorme Investitionen erhöhen Sicherheit auf der Piste

ÖSV-Zahlen belegen: Wintersport wird immer sicherer

Wien (OTS/PWK876) - Erfreut reagiert der Obmann des Fachverbandes der Österreichischen Seilbahnen in der WKÖ, Franz Hörl, auf die Veröffentlichung der Skiunfallerhebung des ÖSV, welche die Position der Seilbahnen untermauert: "Es freut mich zu hören, dass die perfektionierte Pistenpräparierung als einer jener Faktoren erkannt wurde, die für eine Steigerung der Sicherheit auf Österreichs Pisten Wesentliches beitragen. Ebenso zeigt sich, dass die Größe eines Skigebietes nicht in Relation zu Unfallhäufungen steht und dass Wintersport immer sicherer wird. Der ÖSV ist dabei ein wesentlicher und verlässlicher Partner. Ihm gebührt Dank und Anerkennung für die Konsequenz, über so lange Jahre die Sicherheit auf unseren Pisten im Auge zu behalten."

Die heimischen Seilbahnen zählen nicht nur in Sachen Modernität, Qualität und Komfort zur Weltspitze. "Auch die Erhöhung der Sicherheit steht bei den aktuellen Investitionen der heimischen Unternehmen erneut ganz oben. Wir haben in den letzten Jahren den Trend, den der ÖSV nun bestätigt, ebenfalls festgestellt: Statistisch gesehen, kann man 1.750 Tage Skifahren, ohne das Risiko sich zu verletzen", so Hörl.

Die Branche investiert jährlich rund elf Millionen Euro in die Pistenrettung sowie in Schulung und Ausbildung von MitarbeiterInnen für den sicheren Rettungseinsatz. Insgesamt sind in Österreich derzeit in etwa 2.370 Seilbahn-Mitarbeiter im Einsatz, die speziell für den Bergungsbereich bzw. als Pistenrettungssanitäter ausgebildet sind. In Verbindung mit Transportmitteln wie vor allem Hubschraubern, ambulanten und stationären Einrichtungen verfügt Österreich damit über eines der engmaschigsten Rettungsnetze weltweit. Die Investitionen der heimischen Seilbahnen wirken sich dabei nicht nur auf die rasche und kompetente Unfallversorgung, sondern bereits vorher - bei der Unfallvermeidung - aus.

Neben den massiven infrastrukturellen Maßnahmen - so zählen die Investitionen der Seilbahnen in Pistenpräparierung und -absicherung zu den wichtigsten Maßnahmen der Unfallminimierung - sind es vor allem individuell beeinflussbare Faktoren, die zu einer Vermeidung von Unfällen beitragen können. "Bestens gewartete Ausrüstung, angepasste Verhaltensregeln auf der Piste, eine entsprechende körperliche Verfassung und richtige Selbsteinschätzung sind immer noch das Um und Auf", so Hörl. (PM)

