Grüne Wien/Maresch: Mahdalik verbreitet falsche Zahlen zu grün- markierten Radwegen

Wien (OTS) - "In Wien können wir eine neue Rechenart einführen: die Mahdalik-o-matik. Die funktioniert nach dem Motto: 'Denk dir mal was aus, Hauptsache es hat sechs Nullen', so der Verkehrssprecher der Grünen Wien, Rüdiger Maresch. Richtig ist: Der Pilotversuch hat nicht wie von Mahdalik behauptet 850.000 bis 1,1 Millionen Euro gekostet, sondern 15.000 Euro. Die Markierungen haben dazu geführt, dass Konflikte vermieden und daher die Verkehrssicherheit gestiegen ist. "Offenbar ist Mahdalik inzwischen sogar gegen Verbesserungen für die Verkehrssicherheit", so Maresch.

