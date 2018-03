AVISO 12.12. 16.30-20 Uhr: youngCaritas-Aktion "Eine Million Sterne" - 17.45 Uhr Foto- & Drehtermin mit Michael Landau

youngCaritas ruft alle WienerInnen auf, haltbare Lebensmittel auf die Mariahilfer Straße zu bringen - 17.000 SchülerInnen aus Wien und Niederösterreich haben bereits mit Sammlung begonnen

Wien (OTS) - "Es soll ein deutliches und ein sichtbares Signal gegen Armut in Österreich werden", sagt Alice Uhl, Leiterin der youngCaritas in Wien. "Auf einer der größten Shoppingmeilen des ganzen Landes wollen wir in der Weihnachtszeit darauf aufmerksam machen, dass knapp eine Million Menschen in Österreich arm oder akut armutsgefährdet sind. Wir rufen daher alle Wienerinnen und Wiener auf, es den Jugendlichen gleich zu tun und am 12.12. ein Zeichen zu setzen und haltbare Lebensmittel für Menschen in Not auf der Mariahilfer Straße vorbeizubringen!" Von 16.30 bis 20 Uhr können alle Wienerinnen und Wiener mithelfen und haltbare Nahrungsmittel zur Abgabestation Ecke Museumsplatz/Mariahilfer Straße bringen.

Die Veranstaltung der youngCaritas ist zugleich Abschluss und Höhepunkt der Aktion "Kilo gegen Armut" für die tausende SchülerInnen aus 115 Schulen in Wien und Niederösterreich Lebensmittel sammeln, die über das Caritas Projekt Le+O (Lebensmittel und Orientierung) armutsbetroffenen Menschen zugute kommen. Ein buntes Programm mit Informationen und Anregungen rund um das Thema Armut erwartet die BesucherInnen. Uhl glaubt an den Erfolg der Aktion: "Zum einen, weil sich bislang schon rund 17.000 Schülerinnen und Schüler beteiligt haben und sie damit zur größten Jugendsozialaktion Österreichs machen. Zum anderen kann es doch nichts Schöneres geben, als am Ende eines Shoppingmarathons auf der Mariahilfer Straße mit Menschen in Not zu teilen. Schließlich steht Weihnachten vor der Tür!"

Als sichtbares Zeichen gegen Armut stellt die youngCaritas einen überdimensionalen leeren Einkaufswagen an der Ecke Museumsplatz/Mariahilfer Straße auf. Tausende Lichter und Großflächenprojektionen von mediapparat visualisieren das Thema Not. Unterstützt wird youngCaritas von concept solutions, die die Projektionen zum Strahlen bringen. Mit der leuchtenden Botschaft wird verdeutlicht, dass Armut kein Schicksal sein muss, sondern dass jede und jeder von uns einen Beitrag für eine gerechtere Welt leisten kann. Die BesucherInnen können dank "The Constitute" selbst Teil werden und ihre persönlichen Gedanken zur Thematik digital an die Fassade des Museumsquartiers schreiben.

Unterstützt wird die Veranstaltung vom MQ Wien, der MA 48, dem Dschungel Wien und vielen mehr.

Die youngCaritas sucht für die Vorbereitungen zur "Eine Millionen Sterne" Aktion noch Mithilfe im Le+O Lager - Schlichten der Waren (vor und nach der Aktion) und Mithilfe bei der Annahme von Lebensmittelspenden direkt bei der Aktion.

Zur Aktion findet ein Foto- & Drehtermin mit Caritas Präsident Michael Landau und Jugendlichen der youngCaritas statt.

Wann: Donnerstag, 12.12.

Veranstaltung 16.30 - 20 Uhr

Fototermin mit Michael Landau: 17.45 Uhr

Wo: Ecke Museumsplatz/Mariahilfer Straße

Informationen: http://wien.youngcaritas.at

