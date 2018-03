VP-Stiftner ad rot-grüne Radwege: Nächster Flop von Verkehrsstadträtin Vassilakou

Wien (OTS) - "Nach den geschönten Zahlen der Mobilitätsagentur taumelt die Verkehrsstadträtin mit der Evaluierung der Testphase der grünen Radwege in den nächsten Flop. Ob ein rot-grüner Fleckerlteppich auf den Radwegen die Sicherheit erhöht ist mehr als fraglich", so ÖVP Wien Verkehrssprecher Gemeinderat Roman Stiftner zu den aktuellen Berichten.

"Angeblich hat die "grüne" Signalfarbe auf Radwegen zu weniger Konflikten geführt, die gefährlichen Stellen werden aber trotzdem weiterhin rot markiert. Dafür werden andere Teile grün markiert, aber die in einem dunkleren Farbton. Die Verwirrung bei den Benutzern wird ähnlich hoch sein wie beim ausgereiften MaHü-FuZo-Begegnungszonen Modell. Zudem ist uns Vassilakou noch immer die Antwort schuldig geblieben, wie viel diese unnötige Testphase an Steuergeld verschlungen hat", so Stiftner weiter.

"Diese peinliche Posse rund um die rot-grünen Fahrradwege ist symptomatisch für die verfehlte und komplett chaotische Verkehrspolitik in dieser Stadt. Derartige Ergebnisse haben einen ähnlichen Informationsgehalt wie die Empfehlungen seitens der Mobilitätsagentur, dass man beim Radfahren im Winter stets Mütze und Handschuhe verwenden soll", so Stiftner abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP-Klub der Bundeshauptstadt Wien

Tel.: (+43-1) 4000 /81 913

mailto: presse.klub @ oevp-wien.at