Millionen-Investition in den Messestandort Tulln

Wien (OTS) - Mit einem weiteren Modernisierungsschub setzt die Messe Tulln GmbH ihre Umbauarbeiten am Messegelände bis zum Jahr 2017 fort. Dafür werden eine neue Zentralhalle und ein neuer Gastronomie-Bereich mit über 600 Sitzplätzen errichtet. Außerdem erhalten "Die Garten Tulln" und "Natur im Garten" eigene Räumlichkeiten. "Damit nutzen wir Synergien zwischen der Messe Tulln, der Garten Tulln, Natur im Garten und weiterer Partner und machen den Messestandort Tulln fit für die nächsten Jahrzehnte", erklärt Wirtschafts- und Tourismuslandesrätin Dr. Petra Bohuslav.

Im Jahr 2012 begann die Modernisierung des Messestandorts Tulln. In einer ersten Phase wird seither die Halleninfrastruktur auf den neuesten Stand gebracht. Jetzt geht die Modernisierung in die zweite Phase: Die 40 Jahre alte Holzhalle weicht einem Neubau. Daran angeschlossen entsteht ein neues Messerestaurant mit 600 Sitzplätzen.

"Schon jetzt ist die Messe Tulln weit über die niederösterreichischen Landesgrenzen hinaus bekannt. Mit mehr als 350.000 BesucherInnen jährlich ist sie der Wirtschaftsmotor in der Region und sichert die regionale Wertschöpfung nachhaltig ab. Mit diesen Investitionen machen wir den Messestandort Tulln fit für die Zukunft", sagt Wirtschafts- und Tourismuslandesrätin Dr. Petra Bohuslav.

Auch Tullns Bürgermeister Mag. Peter Eisenschenk ist von den Maßnahmen überzeugt: "Ich freue mich, dass wir mit dem Land Niederösterreich einen verlässlichen Partner haben. Mit diesen Investitionen ist die Messestadt Tulln für die Zukunft bestens gerüstet."

Diese nun fixierten Umbauten im Messebereich befürwortet auch eine Expertise eines externen Messespezialisten. "Mit dem größten Neubauvorhaben in der Geschichte der Messe Tulln wird der aktuelle Wachstumskurs nachhaltig abgesichert und die Qualität des Messestandorts Tulln nochmals deutlich gesteigert", meint Messe Tulln Geschäftsführer Mag. Wolfgang Strasser.

Zusätzlich sind in der neuen 6.500 m2 großen Zentralhalle im ersten Stock Räumlichkeiten für die Messe Tulln, "Die Garten Tulln" sowie "Natur im Garten" vorgesehen, um die Synergien zwischen diesen beiden Einrichtungen und der Messe zu verstärken. "Wir erreichen damit eine entsprechende Effizienzsteigerung bei gleichzeitiger Kostenersparnis, da wir durch die neue Infrastruktur, unsere Kompetenzen an einem Ort bündeln. Außerdem schaffen wir Raum für den praktischen Ausbildungsteil des Universitätslehrgangs, Ökologisches Garten- und Grünraummanagement der Donau-Uni Krems", so Thomas Balluch, Eigentümervertreter von "Die Garten Tulln".

Die Gesamtprojektkosten von insgesamt 15 Millionen Euro (1. und 2. Phase) unterstützt das Land Niederösterreich aus Mitteln der ecoplus Regionalförderung. "Das zeigt wieder einmal eindrucksvoll, dass die Regionalförderung seit über 25 Jahren der starke Partner für die Entwicklung der niederösterreichischen Regionen ist", fasst ecoplus Geschäftsführer Mag. Helmut Miernicki zusammen.

Informationen zur Messe Tulln: www.messe-tulln.at

Weitere Bilder unter: http://www.apa-fotoservice.at/galerie/4973

