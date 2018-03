Karlheinz Töchterle: Überlebensstrategien heimischer Wildtiere im Fokus der Wissenschaft

Wissenschafts- und Forschungsminister besucht Rotwildgehege des Forschungsinstituts für Wildtierkunde und Ökologie am Wiener Wilhelminenberg

Wien (OTS) - Gemeinsam mit der Rektorin der Veterinärmedizinischen Universität Wien, Dr. Sonja Hammerschmid, besuchte Wissenschafts- und Forschungsminister Dr. Karlheinz Töchterle heute das Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie (FIWI) am Wiener Wilhelminenberg. "Je besser wir die Überlebensstrategien unseres Wildes verstehen, desto besser können nachhaltige Management- und Schutzkonzepte darauf abgestimmt werden. Die Forschung leistet hier einen wichtigen Beitrag für ein harmonisches Nebeneinander von Mensch und Wildtier", so der Minister. Das Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie beschäftigt sich seit langem mit der Frage, wie Wildtiere, insbesondere große Pflanzenfresser, mit den im Winter drastisch veränderten Lebensbedingungen zurechtkommen. Zum deutlich geringeren und auch qualitativ schlechteren Nahrungsangebot kommt noch der aufgrund der Kälte eigentlich höhere Energiebedarf hinzu. Auch der "Störfaktor Mensch" setzt dem Wild zu, etwa durch den stärker werdenden Wintertourismus oder durch den Verkehr.

Um zu erforschen, wie sich einheimische Wildtiere physiologisch und in ihrem Verhalten an die Winterbedingungen anpassen, hält das FIWI im institutseigenen Gehege Rothirsche unter naturnahen Bedingungen. Neben der täglichen Beobachtung werden auch modernste, selbst entwickelte Minisender eingesetzt, die die Herzschlagrate als Maß der Stoffwechselintensität und die Temperatur im Körperinneren erfassen. Das System wird mittlerweile auch an freilebenden Wildtieren eingesetzt und ermöglicht die kontinuierliche Messung dieser physiologischen Kenngrößen und gleichzeitig des Verhaltens der Tiere über einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren. Die Ergebnisse zeigen, dass einheimische Wildtiere mit einer bisher nicht gekannten, enormen Reduktion der Stoffwechselintensität die Herausforderungen des Winters meistern. Dazu brauchen sie aber ungestörte Rückzugsräume. "Entlegene Gebiete sollten daher im Winter für die Wildtiere reserviert werden, das heißt Störungen durch Freizeitaktivitäten dort möglichst hintangehalten werden. Mit dieser kleinen Selbstbeschränkung könnten wir nicht nur viel für die Tiere erreichen, sondern auch für die Waldvegetation. Sie wird durch die großen Pflanzenfresser weniger belastet, wenn sie ihren Nahrungsbedarf durch volles Ausleben ihrer natürlichen Anpassungsmechanismen maximal reduzieren können", so Institutsleiter Prof. Walter Arnold.

Das Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie ist eine Organisationseinheit der Veterinärmedizinischen Universität Wien. Der gemeinsame Betrieb und die gemeinsame Finanzierung des Forschungsinstituts erfolgt durch den Bund und durch die Gesellschaft zur Förderung des Forschungsinstituts für Wildtierkunde und Ökologie. Gemeinsam mit dem Konrad-Lorenz-Institut für Vergleichende Verhaltensforschung (KLIVV) bildet es das Department für Integrative Biologie und Evolution der Veterinärmedizinischen Universität Wien. "In diesem Department werden die Forschungsagenden zu den Themengebieten Wildtierökologie, Verhaltensmechanismen und -ökologie gebündelt. Das kommt der internationalen Sichtbarkeit des Wissenschaftsstandorts Wien zugute", erklärt Dr. Sonja Hammerschmid, Rektorin der Veterinärmedizinischen Universität. Der enge Austausch von Wissenschafter/innen unterschiedlicher Fachgebiete schaffe einen idealen Nährboden für interdisziplinäres Arbeiten, was die Basis für neue Forschungserkenntnisse über Wildtiere und ihr Ökosystem bilde.

Die zentrale Aufgabe des Forschungsinstitutes für Wildtierkunde und Ökologie ist es, Bedürfnisse und Verhalten von Wildtieren in ökologischen Zusammenhängen zu erforschen, um damit wissenschaftliche Grundlagen für effizienten Natur-, Arten- und Umweltschutz, für eine nachhaltige Nutzung von multifunktionalen Landschaften zu schaffen. Ziel ist es, auf der Basis fundierter Forschungsergebnisse praxisnahe Konzepte und Lösungen zu entwickeln, um Wildtieren auch in der vielfach genutzten Kulturlandschaft die Lebensgrundlage zu sichern, sowie Interessenkonflikte und Probleme mit Wildtieren zu reduzieren.

