WKÖ-Berufsgruppe Bus: Öffentlicher Personennahverkehr über Qualitätswettbewerb gestalten

Branchensprecher Horvath: Sozial- und Qualitätskriterien im Ausschreibungsprozess verankern

Wien (OTS/PWK875) - Für die Berufsgruppe Bus in der Wirtschaftskammer Österreich steht die Sicherstellung von Qualitätskriterien beim Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im Vordergrund. "Deshalb verhandeln wir gerade gemeinsam mit der Gewerkschaft vida die Umsetzung von Qualitätssicherungsmaßnahmen mit den Verkehrsverbünden", hält Martin Horvath, Sprecher der österreichischen Busunternehmer, fest. "Vor diesen Gesprächen wurde Einigkeit zwischen den Sozialpartnern darüber hergestellt, dass die Einhaltung von Sozial- und Qualitätskriterien im Ausschreibungsprozess verankert werden muss, falls die Verkehrsverbünde sich dazu entschließen, Ausschreibungen im Linienbusverkehr im ÖPNV durchzuführen", so Horvath in einer Reaktion auf die heutige Aussendung der vida.

Der Branchensprecher bedauert, dass die Gewerkschaft in ihrem jüngsten Statement eine wesentliche Forderung an den Gesetzgeber unter den Tisch fallen ließ: Die gesetzlichen Rahmenbedingungen sollen den Ländern nämlich die Wahlfreiheit lassen, ob sie Verkehre des Öffentlichen Personennahverkehrs überhaupt mittels Ausschreibung vergeben wollen. "Die Möglichkeiten, die durch das EU-Recht gegeben sind, werden derzeit nämlich nicht genutzt", so Horvath.

Der reine Ausschreibungswettbewerb führe nicht zu einem befriedigenden Ergebnis für den Kunden. Das zeige sich deutlich im "Ausschreibungsland" Schweden, welches als erstes ein ÖPNV-Regime mit einem zentral organisierten Ausschreibungsmodell eingeführt hat. "Das hat nicht zum Erfolg geführt. Der Verkehrsunternehmer bekommt jetzt wieder mehr Verantwortung, weil der ÖPNV durch dieses Modell teurer und qualitativ schlechter wurde. Die Verkehrsunternehmen bekommen wieder den direkten Kontakt zu den Fahrgästen und verfügen im Gegensatz zu zentralisierten Ausschreibungsstellen über praktische Erfahrungen, Flexibilität und Ortskundigkeit. Unser Hauptziel bleibt, einen Qualitätswettbewerb im ÖPNV zu ermöglichen, der die Interessen unserer Mitarbeiter und unserer Kunden erfüllt", so Horvath abschließend.

Zur österreichischen Bus-Branche

Die mehr als 1.300 österreichischen Busunternehmer (www.berufsgruppe-bus.at) betreiben eine Flotte von rund 9.000 Bussen. 200 Busunternehmen sind im regionalen Buslinienmarkt tätig und befördern die Hälfte aller Personen, die im ÖPNV unterwegs sind. Die Unternehmen investieren jährlich rund 225 Millionen Euro in ihren Fuhrpark. Der Bus ist mit 15g/CO2 pro Passagier/pro km das mit Abstand sauberste Straßenverkehrsmittel. Die geringen Schadstoffemissionen und die ständige Reduzierung der Geräusch-Emissionen unterstreichen den hohen ökologischen und ökonomischen Nutzen des Omnibusses gegenüber dem Individualverkehr. (PM)

