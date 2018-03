Stronach/Lugar: PISA-Rechenbeispiele waren im Vorhinein bekannt

Jubelmeldungen des Bildungsministeriums schwer hinterfragenswert

Wien (OTS) - "Das Problem beim PISA Test ist nicht, dass vorbereitet wurde, denn das tun viele Länder. Vielmehr geht es darum, dass in der Öffentlichkeit bewusst nicht kommuniziert wurde, dass die Schüler beim aktuellen PISA-Mathematiktest im Unterschied zu 2009 bis ins kleinste Detail vorbereitet wurden. Denn die Rechenbeispiele waren den Lehrern im Vorhinein bekannt. So kann man keine Vergleiche anstellen", stellte Team Stronach Bildungssprecher Abg. Robert Lugar in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Bildungsexperten des Team Stronach, Prof. Ernst Smole, fest.

Smole, der als Experte beim Bildungsvolksbegehren mitgearbeitet hat und als Musikpädagoge tätig ist, lieferte den Beweis in Form von Schulungsunterlagen, die er am 21. Oktober 2011 bei einer PISA-Coachingveranstaltung für Lehrer an der Uni-Wien erhalten hatte. Die Rechenbeispiele, die durchbesprochen wurden, sind nicht nur ähnlich, sondern in sechs Fällen sogar ident mit jenen Testfragen, die an den Wiener Schulen gestellt wurden.

"Natürlich ist es besser die Schüler gut vorzubereiten als nichts zu tun. Dann darf man das Ganze aber nicht als Verbesserung im Bildungsbereich verkaufen, wie das Bildungsministerin Schmied nun versucht", kritisierte Lugar. Laut den Richtlinien von PISA sind die Fragen jedoch streng geheim zu halten. "Das gegenseitige Schulterklopfen der Regierungsparteien hat nur dazu geführt, dass sich der Reformdruck im Bildungsbereich abschwächt. Dabei wurden noch gar keine Reformen umgesetzt!"

Warum es hat das Bildungsministerium unterlassen, die Öffentlichkeit über diese Tatsache zu informieren? Und wie diskret ist der Umgang mit den Testfragen in den übrigen Bundesländern? Diese und andere Fragen wird das Team Stronach in Form einer parlamentarischen Anfrage an Bildungsministerin Schmied richten.

Rückfragen & Kontakt:

Team Stronach Parlamentsklub/Presse

Tel.: ++43 1 401 10/8080

parlamentsklub @ teamstronach.at