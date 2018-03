Four Roses Single Barrel Bourbon: Einzigartig, streng limitiert

Four Roses präsentiert Single Barrel Bourbon als Limited Edition 2013.

Wien (OTS) - Four Roses Brand Ambassador Dan Priseman nahm die Gelegenheit wahr, anlässlich des traditionellen Thanksgiving-Festes die Four Roses Single Barrel Limited Edition 2013 von Pernod Ricard Austria im Wiener Restaurant "Ella's" persönlich zu präsentieren:

"Unsere Limited Edition 2013 wurde 13 Jahre lang gelagert und gelangt erst dann - zur Flaschenabfüllung." Der Geschmack erinnert an dunkle Schokoladentrüffel und würzige Kekse. Insgesamt gelangen in Österreich 100 Flaschen der exquisiten Abfüllung in den Verkauf.

Weitere Bilder unter: http://www.apa-fotoservice.at/galerie/4964/

Rückfragen & Kontakt:

Julia Floderer

Dialogium - Agentur für Kommunikation

Tel.: +43 1 81 30 222 50

floderer @ dialogium.at