Acht SportlerInnen im Rathaus geehrt

Wien (OTS) - Heute Vormittag überreichte Stadtrat Christian Oxonitsch Sportehrenzeichen der Stadt Wien bzw. Sportehrennadeln an acht Sportlerinnen und Sportler. Im festlichen Rahmen des Wappensaals im Wiener Rathaus wurden die AthletInnen und FunktionärInnen für ihr Engagement und ihre Erfolge geehrt.

"Ich freue mich als Sportstadtrat, die Erfolge jener Menschen würdigen zu können, die durch ihr sportliches Wirken wesentlich zum sportlichen Ansehen dieser wunderschönen Stadt beigetragen haben und noch immer beitragen", so Sportstadtrad Christian Oxonitsch.

Die Sportehrenzeichen der Stadt Wien bzw. Sportehrennadeln gingen an:

Mag. Sonja Anderl

2000-2010: Mitglied im Nationalteam, 51- Goldmedaillen, 15-Silbermedaillen, 25-Bronzemedaillen, seit 2011: Gründerin und Obfrau des Vereins Shiai Karate-Do Wien

Fritz Emersberger

Seit dem Jahr 1950 Mitglied des WAT-Brigittenau und über Jahrzehnte engagierte und ehrenamtliche Mitarbeit. 1955: Erste aktive Mithilfe beim Kinderturnen, Mitglied der Hand- und Faustballmannschaften, Mitglied der Leichtathletikgruppe. 1957-1964: Teilnahme an ASKÖ-und Wiener Landesmeisterschaften, ab 1965 Betreuung des Kinder und Jugendturnens beim WAT-Brigittenau, 1978: Ausbildung zum Lehrwart für Geräteturnen der Männer, ab 1980 Sportlicher Leiter des WAT-Brigittenau, ab 1986 Gestaltung der Vereinszeitung, "WAT-Brigittenau informiert", ab 2008 Mitglied des "Ständigen Ausschusses" des WAT

Dr. Fritz Fila

1980 Eintritt in den WAT Großjedlersdorf, ab 1984 Obmann des WAT -Großjedlersdorf, ab 1992 Mitglied der Kontrolle des WAT, ab 2003 Schriftführer des WAT, 2008/2009 Leiter der Projektgruppe WAT-Neu, Mitbegründer des Großjedlerdorfer Laufes (heuer 12. Austragung) Seine ausgeprägte soziale Kompetenz und sein Bedürfnis, für die Gemeinschaft tätig zu sein, zeichnet Fritz Fila als Funktionär besonders aus

Ing. Franz Heher

1971: Beitritt beim WAT-Brigittenau, Sparte Geräteturnen, leitete ab 1973 das Trampolinspringen als eigene Sparte, war all die Jahre als Sportler, Trainer und Spartenverantwortlicher tätig. Er ist als ausgewiesener Fachmann auf diesem Sektor nicht nur in Österreich sondern auch international anerkannt. Trainer, Ausbildner, Kampfrichter, Organisator von Turnieren und Wettkämpfen

Raphael Petr

2011: Österreichischer Staatsmeister der Gehörlosen im Parallelriesenslalom (PGS), 2012: 2x österreichischer Staatsmeister der Gehörlosen in Parallelriesenslalom (PGS) und Parallelslalom (PSL), 3. Platz im Riesenslalom (GS) bei internationalen Snowboardmeisterschaften in Oberjoch Deutschland, Gold im Parallelriesenslalom (PGS) bei der Gehörlosen Europameisterschaft in Kuusamo Finnland, Wiener Behinderten- Sportler des Jahres 2012. 2013:

Kärntner Landescup Master 3. Platz in Riesenslalom (GS), Gold in Parallelslalom (PSL) und Bronze in Parallelriesenslalom (PGS) bei der Gehörlosen Weltmeisterschaft in Shukolovo/ Moskau Russland.

Dr. Peter Pfannl

Jahrelange Führung des öffentlichen Laufsportzentrum der Stadt Wien, Jahrzehntelange Leitung der Geschäfte des LCC Wien (1994 Präsident des LCC Wien), 6x Weltmeistertitel im Berglauf durch Athleten des LCC Wien, 4x Europacupsieg, 400 Meter-Staffel, eine Vielzahl von Staatsmeistertiteln von LCC Athleten, Förderung von vielen österr. Spitzenathleten. Jahrelange Förderung des Nachwuchses, vielfache Abhaltung von Meisterschaften, Durchführung von hunderten Laufsportveranstaltungen.

Elisabeth Prager

1952: Eintritt in den WAT als Mitglied, seit 1992 Obfrau WAT-Magareten, seit 1994 Mitglied des WAT-Vorstand, Organisatorin im Bereich Kinderturnen bei zahlreichen ASKÖ-Bundessportfesten, Organisatorin und Mitarbeit bei den jährlichen WAT-Kinderriegenwettkämpfen. Aktive Teilnahme an folgenden Weltgymnaestraden: 1965 in Wien, 1991 in Amsterdam, 1995 in Berlin, 1999 in Göteborg, 2003 in Lissabon, 2007 in Dornbirn, 2011 in Lausanne.

Anatole Richter

September 1962: Beitritt zur Fechtsparte des WAT-Wieden, 1963:

Anfängerprüfung, Herbst 1963: 1. Wettkampfteilnahme: österr. Jugendmeisterschaften, mehrere Wiener Jugendmeistertitel, und Finalplatzierungen bei der österr. Meisterschaft-Junioren. 1966:

Teilnahme an der Junioren-WM, 1966-1973: Mitglied des National Kaders im Florett- und Degenfechten, 1973: Europa-Cup Teilnahme mit dem WAT-Wieden in Paris.

WM-Teilnahme: 1975 Budapest 15. Platz, 1978 Hamburg 12. Platz, 1979 Melbourne 9. Platz, Olympia A-Kader 1977-1980 Beginn der Trainerlaufbahn schon während der aktiven Zeit, Trainererfolge:

Einzelstaatsmeister, Mannschaftsstaatsmeister, Herren und Damen, 7 Europacup-Teilnahmen 1992, 18 WM-Teilnahmen 1982-1999, 2012- 50 Jahre WAT Mitglied, seit 2003 Mitglied der Kontrolle.

"Ich möchte allen Geehrten zu Ihren Erfolgen gratulieren und mich auch im Namen der Stadt Wien für das bereits erbrachte und auch kommende Engagement im Sport bedanken. Danke und alles Gute auch für die weitere Zukunft", so Sportstadtrat Oxonitsch abschließend.

In der ASKÖ in Wien und ihren zwei Landesverbänden ASKÖ WAT und ASKÖ Wien mit derzeit mehr als 650 Vereinen und über 250.000 Mitgliedern sind einige tausend Funktionärinnen und Funktionäre Tag für Tag im Einsatz. Im Rahmen der Ehrenamtlichkeit arbeiten über 150 Funktionärinnen und Funktionäre unmittelbar für die ASKÖ. Darüber hinaus sind mehr als 5.000 Personen als ehrenamtliche FunktionärInnen in den Vereinen tätig. Der größte Teil der Leistungen des organisierten Vereinssportes wird von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erbracht.

