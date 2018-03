Leitl bei EU-Kommissarin Vassiliou: Beschäftigungsperspektive für Jugend ist wichtigste Aufgabe Europas

Wirtschaftskammern sind wichtiges Bindeglied zwischen Unternehmen und Staat bei der dualen Berufsausbildung

Wien (OTS/PWK874) - "Die Jugendarbeitslosigkeit in Europa ist beschämend hoch: Knapp 6 Millionen junge Menschen suchen einen Job. Jungen Menschen eine Beschäftigungsperspektive zu geben, ist daher eine der wichtigsten Aufgaben Europas überhaupt", betonte Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Leitl bei einem Treffen mit EU-Bildungskommissarin Androulla Vassiliou in Brüssel. "Leider ist die Berufsbildung in vielen Ländern von den Anforderungen des Arbeitsmarktes entkoppelt und praxisfern. Jugendliche müssen während der Ausbildung aber möglichst rasch in die Unternehmen kommen", forderte Leitl. Denn Unternehmen können in der Berufsausbildung hervorragende Arbeit und somit einen wesentlichen Beitrag zur Beschäftigungssicherheit in Europa leisten.

Wie kann es für Unternehmen attraktiver werden, als Ausbildungsbetrieb zur Verfügung zu stehen? "Länder mit funktionierenden dualen Berufsausbildungssystemen - wie Österreich und Deutschland - zeigen, wie es gehen kann: Unternehmen sind direkt in Organisation und Gestaltung der Berufsbildung einbezogen. Dies geschieht über die regional und sektoral gut gegliederten Wirtschaftskammern, die ein wichtiges Bindeglied zwischen Unternehmen und Staat sind. Mit diesem 'Co-Ownership' schaffen wir es, die Betriebe zu überzeugen, Ausbildungsplätze anzubieten", so WKÖ-Präsident Christoph Leitl gegenüber Vassiliou. Europa brauche daher starke Wirtschaftskammern oder vergleichbare Einrichtungen.

Mit der europäischen Initiative "Europäische Ausbildungsallianz" werden auf EU-Ebene erste wichtige Impulse zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit gesetzt. Auch das neue Bildungsförderprogramm Erasmus+ sowie der Europäische Sozialfonds sollten ab 2014 für den Aufbau eines Berufsbildungssystems sowie für "Training-on-the-job"-Maßnahmen eingesetzt werden. Eine Einbeziehung der Sozialpartner und der Wirtschaftskammern bei den künftigen Ausschreibungen von Erasmus+ stellt sicher, dass Unternehmen sich als aktive Partner auf nationaler Ebene in die Berufsbildung einbringen. Auf EU-Ebene muss sichergestellt werden, dass Kammern über ihre europäischen Dachverbände im zukünftigen Programmkomitee von Erasmus+ vertreten sind. "Die Stimme der Unternehmen muss bei der Gestaltung der europäischen Rahmenbedingungen für die Berufsbildung gehört werden", so Leitl.

Auch die WKÖ ist aktiv in die Umsetzung der Europäischen Ausbildungsallianz eingebunden. Gemeinsam mit dem Wirtschaftsförderungsinstitut (WIFI) und seinem Forschungsinstitut "ibw Austria" (Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft) arbeitet die Wirtschaftskammer derzeit an der Umsetzung einiger Pilotprojekte, um ein duales Lehrlingssystem in Zusammenarbeit mit öffentlichen Berufsschulen und Unternehmen zu schaffen. (FA)

Rückfragen & Kontakt:

Abteilung für Bildungspolitik der WKÖ

Mag. Melina Schneider, Tel. +43/590 900/4088

EU-Büro der WKÖ/Presse

Mag. Franziska Annerl, Tel.: +32/474/472594