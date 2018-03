"Eurovision Film Week": Sonntag ist der ORF-2-Schwerpunkttag

Wien (OTS) - Seit 1. Dezember 2013 läuft in den Mitgliedstaaten der EBU die "Eurovision Film Week". Die Mitglieder widmen sich noch bis zum "Europäischen Filmpreis" (7. Dezember) konzertiert und verstärkt in ihren nationalen TV-Programmen der Kreativität und Diversität des europäischen Filmschaffens und veranstalten den größten Filmevent Europas. Ziel ist es auch, die große wirtschaftliche Relevanz öffentlich-rechtlicher Medienanstalten für die nationale Filmproduktion zu veranschaulichen - denn die Zusammenarbeit und Förderung der Film- und TV-Wirtschaft in den einzelnen Mitgliedsstaaten ist eine zentrale Aufgabe des jeweiligen öffentlich-rechtlichen Medienunternehmens.

Besonders der ORF kann in diesem Zusammenhang auf eine sehr lange und erfolgreiche Geschichte verweisen: Im Bereich österreichischer Serien reicht sie etwa von Klassikern wie Felix Mitterers "Piefke-Saga" und Ernst Hinterbergers "Echtem Wiener" über Axel Cortis Meisterwerke bis hin zu "Schnell ermittelt", Austro-"Tatorten" über "Braunschlag" und "Vier Frauen und ein Todesfall" bis hin zu Kinohits wie "Die unabsichtliche Entführung der Frau Elfriede Ott", Meilensteinen wie Michael Hanekes "Das weiße Band" und den Oscar-Erfolgen "Die Fälscher" und "Amour".

Der ORF widmet der "Eurovision Film Week" abseits aktueller Berichterstattung (u. a. "Kulturmontag" am 9. Dezember) einen Programmschwerpunkt mit hochkarätigen Filmabenden in ORF eins (5. Dezember) und ORF 2 (8. Dezember). ORF III überträgt den Europäischen Filmpreis live-zeitversetzt aus Berlin am Samstag, dem 7. Dezember, ab 22.25 Uhr. Catherine Deneuve erhält bei dieser Verleihung den Preis für ihr Lebenswerk. Ein weiterer Ehrengast der Veranstaltung wird Pedro Almodóvar sein, der für seinen Beitrag zum Weltkino ausgezeichnet wird.

Nachdem am Sonntag, dem 8. Dezember, um 23.05 Uhr in ORF 2 "Die Gewinner" des Europäischen Filmpreises präsentiert werden, glänzt Catherine Deneuve, die heuer den Europäischen Filmpreis für ihr Lebenswerk erhält, um 23.10 Uhr in "Das Schmuckstück" (ORF-Premiere). In der pointierten Komödie von Francois Ozon - für den diesjährigen Europäischen Filmpreis nominiert - findet sich die Filmikone im bourgeoisen goldenen Käfig der patriarchalen 70er wieder und nimmt auf bezaubernd selbstverständliche Weise ihr Leben selbst in die Hand. Gérard Depardieu spielt als einstige Jugendliebe und Gewerkschafter dabei eine ebenso glanzvolle Rolle.

Mit "Wie komme ich hier raus? Aus dem Leben eines Ausbrecherkönigs" schuf die Filmemacherin Fabienne Godet ein fesselndes, vielgelobtes Porträt des seit 2003 in Freiheit lebenden Ausbrecherkönigs Michel Vaujour, das um 0.50 Uhr zu sehen ist.

In seinem Dokumentarfilm "Workingman's Death"(vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens gefördert), der u. a. 2005 für den Europäischen Filmpreis nominiert war, zeigt Michael Glawogger um 2.35 Uhr fünf Beispiele körperlicher Schwerstarbeit unter extremen Bedingungen an verschiedenen Orten der Erde.

Als Free-TV-Premiere im "art.film" zeigt der "Kulturmontag" am Montag, dem 9. Dezember, um 23.30 Uhr mit "Zerrissene Umarmungen" ein packend romantisches Melodram voller Twists und Wendungen mit Oscar-Preisträgerin Penélope Cruz. Vom Schicksal einer leidenschaftlichen Affäre erzählt darin der spanische Ausnahmeregisseur Pedro Almodóvar, der bei der Europäischen Filmpreisverleihung für seinen Beitrag zum Weltkino geehrt wird und dessen neuestes Werk "Fliegende Liebende" außerdem nominiert ist.

