FP-Mahdalik: Grüne Radwege - was hat der "Erfolg" bisher gekostet?

Nur Brauner verbrennt mehr Geld als Vassilakou

Wien (OTS) - Seit vielen Jahren werden Radwege in sensiblen Bereichen rot gefärbt, um insbesondere Konflikte zwischen Radfahrern und Fußgängern zu minimieren. "Da die Pläne Vassilakous für die Grüneinfärbung aber rein parteipolitisch motiviert sind, hätte sie sich die Testphase mit teuren Leistungen externer Berater bzw. Firmen ebenso getrost sparen können wie die bizarre und mittlerweile relativierte Ankündigung, alle Radwege in Wien grün anzufarbeln", meint FPÖ-Verkehrssprecher LAbg. Toni Mahdalik.

Diese Aktion würde dem Wiener Steuerzahler satte 48 Mio. Euro und damit fast so viel kosten wie der andere "Erfolg" der grünen Verkehrsstadträtin, nämlich die Mahü in eine Geisterstraße und die Seitengassen in eine Verkehrshölle zu verwandeln. Darüber hinaus schauen die so ungemein "erfolgreichen" grünen Radwege schon nach zwei Wochen alt und grau aus.

Wirklich prekäre Situation sollen selbstverständlich entschärft werden, was jedoch nur dann sinnvoll ist, wenn nach Maßgabe der finanziellen Möglichkeiten regelmäßig nachgefärbt wird. "Ein weiteres Steuergeldgrab lassen wir die grünen Dilettanten aber nicht schaufeln, allein die unnötige Testphase dürfte zwischen 850.000 und 1,1 Mio. Euro gekostet haben", so Mahdalik. (Schluss)otni

