FPÖ-Walter Rosenkranz: Eine Ausschusssitzung für Lehrerdienstrechtsdebatte sicher nicht genug

Konsensuelle Lösung mit Ostermayer möglich?

Wien (OTS) - Zur Lehrerdienstrechtsdebatte, über die nächste Woche erstmals im Verfassungsausschuss beraten werden soll, hält FPÖ-Bildungssprecher Walter Rosenkranz fest: "Da es sich bekanntermaßen um ein kompliziertes Thema handelt, wird wohl eine Sitzung dazu nicht reichen, sondern es werden mehrere Sitzungen notwendig sein." Auf Initiative der FPÖ wird es im Verfassungsausschuss am 12. Dezember eine Expertenanhörung geben. Rosenkranz: "Leider ist die Anhörung nicht öffentlich. Die FPÖ will aber, dass die von den Experten vorgebrachten Argumente auch abgewogen und in der weiteren Debatte berücksichtigt werden."

Beim Lehrerdienstrecht gehe es auch darum, eine solide Basis zu schaffen, damit auch künftig junge Menschen noch den Lehrerberuf ergreifen. Gesetze, die zu so langfristigen Lösungen führen sollen, müssten aber im Konsens aller Beteiligten beschlossen werden und nicht unter dem Druck des Sparstifts - ohne Rücksicht auf Qualitätsverluste.

"Ein geeigneter Verhandler seitens der SPÖ wäre vielleicht der pragmatische Staatssekretär Josef Ostermayer, der sich auch bisher schon bei schwierigen Materien, wie der Kärntner Ortstafelfrage oder den Landesverwaltungsgerichten, bewährt hat." Bemerkenswert sei nach Rosenkranz, dass die von der Regierung in der Öffentlichkeit verbreitete Ansicht, dass hier nur Lehrer die Blockierer wären, falsch sei. Vielmehr seien hier Lehrer gemeinsam mit Eltern und Schülern, also alle Betroffenen, von der Mangelhaftigkeit dieses Entwurfes überzeugt. "Es kann nicht sein, dass ein Jahrhundertgesetz für den Zukunftsberuf schlechthin, nämlich den Lehrerberuf, für Muskelspiele der Regierung geopfert wird", so Rosenkranz.

