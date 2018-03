"Adventfrühschoppen aus dem Großarltal zu Mariä Empfängnis" am 8. Dezember in ORF 2

Zu Gast bei Caroline Koller: Skispringer-Jungstars Chiara Hölzl und Stefan Kraft

Wien (OTS) - Caroline Koller ist mit dem "Adventfrühschoppen" am Sonntag, dem 8. Dezember 2013, um 12.00 Uhr in ORF 2 im Großarlerhof in Großarl im Salzburger Pongau zu Gast. Sowohl intakte naturbelassene Landschaften als auch ein modernes Skigebiet prägen die Region und sind die wirtschaftliche Grundlage der Menschen. Aber auch die Bodenständigkeit, der Innovationsgeist und der Humor der Einheimischen machen den Erfolg dieses Tales aus, davon ist der Initiator des Bergadvents, Hans Hettegger, überzeugt.

Die beiden Skispringer-Newcomer aus dem Pongau, Chiara Hölzl, mit 16 Jahren bereits Mixed-Team-Vizeweltmeisterin, und Stefan Kraft, Junioren-Teamweltmeister und Dritter beim Neujahrspringen in Bischofshofen, erzählen, wie sie die Adventzeit erleben. Da Kraft Familie in Großarl hat, überlegt Bergbahnenchef Josef Gruber bereits augenzwinkernd, ob eine Skiflugschanze ins Tal passen könnte und warum Zipfelhaubenpflicht im Tal herrscht. Einblicke ins Maskenschnitzen gibt Rupert Kreuzer und von der Bedeutung der Erle für das Großarltal erzählt Markus Andexer, Gastgeber im Großarlerhof. Außerdem stellt Norbert Winding, Leiter vom "Haus der Natur" in Salzburg, seine Idee und gleichzeitig neueste Attraktion des Nationalparkzentrums in Mittersill vor. Diese heißt "Nationalpark 360 Grad" und ist das weltweit erste 360-Grad-Panoramakino. Musikalisch unterhalten die Hüttschlager Fiakerblos, die Tal-Berg Musi und die Alpenlandler Musikanten.

Für Adventstimmung sorgt zu Mariä Empfängnis, am 8. Dezember, auch um 17.05 Uhr in ORF 2 Franz Posch mit dem "Bregenzer Advent".

Der "Adventfrühschoppen aus dem Großarltal zu Mariä Empfängnis" ist eine Produktion des ORF-Landesstudios Salzburg. Regie führt Kurt Liewehr. Die Sendung ist in der ORF-TVthek (tvthek.ORF.at) sieben Tage lang nach der Ausstrahlung als Video-on-Demand abrufbar.

