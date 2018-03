"Advent auf Aiderbichl" am 7. Dezember in ORF 2

Musik und Tiergeschichten mit Happy End

Wien (OTS) - Stars, Publikumslieblinge und berührende Tiergeschichten - Francine Jordi und Marc Pircher begrüßen am Samstag, dem 7. Dezember 2013, um 20.15 Uhr in ORF 2 die Zuseherinnen und Zuseher zum "Advent auf Aiderbichl". Gemeinsam mit Tierschützer Michael Aufhauser blicken sie auf ein Aiderbichler-Jahr zurück und erzählen die bewegendsten Tiergeschichten - die immer auch mit den Schicksalen von Menschen verbunden sind. Unter den musikalischen Gästen, die auf Gut Aiderbichl begrüßt werden, sind Tony Christie mit einem schwungvollen "Rockin' around the Christmas Tree", Beatrice Egli präsentiert ihre neue Single "Verrückt nach dir", Johnny Logan singt den "Wexford Carol", bei Marjan & Lukas geht es um die schönste Art zu weinen -die "Freudentränen", die Seer singen "Di vergiss i nie", die sechs Burschen vom VoXXclub fragen "Woll ma tanzn gehn", und die Poxrucker Sister - drei Schwestern aus dem Mühlviertel - singen "Ois gschenkt" . Natürlich werden auch Francine Jordi und Marc Pircher an diesem Adventabend für beste musikalische Unterhaltung sorgen.

Neben jeder Menge Musik stehen Tiergeschichten im Mittelpunkt des "Advent auf Aiderbichl" - Geschichten voller Dramatik, voller Herz und voller Optimismus. Geschichten, die deutlich machen, was auf Aiderbichl geleistet wird und wie Mensch und Tier zusammenleben können.

Erzählt wird etwa die Geschichte von Waschbärin Emilia und ihrem Brüderchen Paul, deren Mutter erschossen wurde und die auf Gut Aiderbichl eine neue Heimat fanden. Thema ist auch die Rettung der Dackelhündin Susi, die jahrelang am Dachboden in einem heruntergekommenen Haus gehalten wurde, oder das Schicksal von 50 Hunden, die nach dem Tod einer 42-jährigen Tierschützerin eine neue Heimat brauchten. Exemplarisch für Aiderbichl-Geschichten mit Happy End stehen die Schimpansen aus Gänserndorf. Francine Jordi hat die ehemaligen Laboraffen und ihre Pflegerinnen besucht und erfahren, wie es ihnen auf Gut Aiderbichl Gänserndorf, einem von drei Schutzzentren für traumatisierte Schimpansen weltweit, geht.

Doch auch Menschen, die in ausweglosen Situationen waren, finden auf Gut Aiderbichl zu neuer Hoffnung: So etwa Bäuerin Edeltraud, die während des Hochwassers im Sommer 2013 fast alles verloren hat, heute auf Gut Aiderbichl arbeitet und in der Sendung erzählt, wie es dazu gekommen ist.

"Advent auf Aiderbichl" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage lang als Video-on-Demand in der ORF-TVthek (tvthek.ORF.at) abrufbar.

