Pisec: FPÖ setzt Schwerpunktthemen in Wiener Wirtschaftskammer

Gleichstellung der Unternehmensbesteuerung mit Kapitalgesellschaften - Sonntagsöffnung in Wien, 1. Bezirk.

Wien (OTS) - "Bei der gestrigen Sitzung des Wirtschaftsparlaments der Wirtschaftskammer Wien hat sich die FPÖ-Fraktion Pro Mittelstand (FpM) gleich mit zwei Anträgen durchsetzen können, die einstimmig und mehrheitlich in einem Abänderungsantrag angenommen wurden", zeigte sich der freiheitliche Bundesrat und Präsident von Pro Mittelstand Mag. Reinhard Pisec über die interfraktionelle Zusammenarbeit erfreut.

Der erste Antrag habe sich auf die derzeit bestehende Benachteiligung der ohnehin schon viel zu hoch besteuerten EPU (Ein-Personen-Unternehmen bezogen. "Derzeit müssen Einzelunternehmen und Personengesellschaften ihren mühsamen erwirtschafteten Gewinn in voller Höhe - den Grenzsteuersatz von 50% in der höchsten Stufe -besteuern, unabhängig davon, ob dieser für Investitionen herangenommen, dem Eigenkapital zugeführt oder entnommen wird. Um dieser steuerlichen Unsinnigkeit entgegenzuwirken, welcher nicht einer unternehmerischen Leistungsgerechtigkeit entspricht, hat FpM den Antrag gestellt, dass Einkommensteuerpflichtigen in Zukunft eine Wahlmöglichkeit geboten werden muss: Entweder im System der Einkommensteuer zu verbleiben oder die steuerlichen Vorschriften für Körperschaften zu wählen; also 25% KÖSt statt 50% ESt", so Pisec.

Im zweiten Antrag sei es um eine Lösung der Unternehmens- und Tourismusfeindlichen Öffnungszeiten gegangen, berichtete Pisec. "Tourismus lebt vom Konsum und es ist ein Paradoxon, dass es dem KMU-Einzelhandel nicht erlaubt sein soll, an den Tourismusströmen teilzuhaben. Wenn Möglichkeiten zur Umsatzsteigerung geboten werden, sollten diese auch von KMU-Einzelunternehmen genützte werden dürfen. An den steigenden Umsätzen partizipiert der Staatshaushalt durch die 20% Umsatzsteuer von selbst; vor allem bringen aber steigende Umsätze dem unternehmerischen Mittelstand eine höhere Rentabilität und damit eine Stärkung seiner Position. Das imperiale kulturelle Erbe sollte, der Magnet für den Wiener Tourismus, sollte nicht nur für die Stadt, sondern auch für private Unternehmen genützt werden dürfen", so die Forderungen Pisecs.

"Mit diesen beiden Initiativen hat sich FpM eindeutig als erneuernde und progressive Kraft im Interesse der österreichischen/ Wiener KMU -Betriebe durchgesetzt", so Pisec abschließend.

