ORF III am Wochenende: Europäischer Filmpreis live-zeitversetzt, und "Erlebnis Bühne" mit Maria Callas und Antonín Dvorák

Außerdem: "zeit.geschichte"-Doku zum Jahrestag von Pearl Harbor und "Österreich II" zur Konferenz von Jalta

Wien (OTS) - Ein ORF-III-Programmwochenende, das sich sehen lassen kann: Am Samstag, dem 7. Dezember 2013, präsentiert der ORF-Kultur-und -Informationsspartenkanal zunächst österreichische und internationale Zeitgeschichte, bevor er im zweiten Teil des Abends den Europäischen Filmpreis 2013 live-zeitversetzt aus Berlin übertragt. So beleuchtet um 20.15 Uhr Hugo Portisch in einer weiteren Ausgabe von "Österreich II" die Auswirkungen der Konferenz von Jalta. Danach, um 21.40 Uhr, beschäftigt sich Teil eins der zweiteiligen Doku "Pearl Harbor - die Stunden danach" mit dem Überfall der japanischen Luftstreitkräfte auf die Vereinigten Staaten, der auf den Tag genau vor 72 Jahren, am 7. Dezember 1941, stattfand. Um 22.30 Uhr steht dann die Übertragung des "26. Europäischen Filmpreises" aus dem Haus der Berliner Festspiele auf dem Programm. ORF 2 bringt am Sonntag, dem 8. Dezember, um 23.05 Uhr eine Zusammenfassung der Gala, im Zuge der Catherine Deneuve und Pedro Almodóvar ausgezeichnet werden, präsentiert alle Gewinner und zeigt im Anschluss die hochkarätige Filmnacht.

Einen Sonntag für Maria Callas und Antonín Dvorák präsentiert ORF III am 8. Dezember: "Erlebnis Bühne" wendet sich diesen zwei großen Künstlerpersönlichkeiten zu und widmet der unvergleichlichen Operndiva, deren 90. Geburtstag sich am 2. Dezember gejährt hat, bereits um 18.30 Uhr das Künstlerporträt "Maria Callas assoluta", gefolgt von Pier Paolo Pasolinis Film "Medea" aus dem Jahr 1969 mit der Callas in der Titelrolle um 20.15 Uhr. Der weitere Abend ist ganz Antonín Dvorák gewidmet, beginnend um 22.00 Uhr mit der Oper "Rusalka" in der modernen Inszenierung von Martin Kusej aus der Bayerischen Staatsoper München 2010. Es folgen die "Symphonie Nr. 9 in e-Moll, op. 95" (0.40 Uhr) und ein "Tribute to Antonín Dvorák" des Tschechischen Philharmonieorchesters (1.30 Uhr).

Die Sendungen im Detail:

Samstag, 7. Dezember: "Österreich II" (20.15 Uhr), Teil eins der Doku "Pearl Harbor - die Stunden danach" (21.40 Uhr) zum Jahrestag und "Europäischer Filmpreis 2013" (22.30 Uhr)

"Das überlaufene Land", die achte Folge der epochalen Zeitgeschichte-Reihe "Österreich II" von Hugo Portisch und Sepp Riff, beleuchtet um 20.15 Uhr, welche Auswirkungen die Konferenz von Jalta nach sich zog, nämlich die beginnende Teilung Europas. Als eine Folge der Beschlüsse von Jalta kam es außerdem bereits wenige Tage nach Kriegsende zur ersten gefährlichen Konfrontation zwischen West und Ost auf österreichischem Boden.

Genau zum Jahrestag von Pearl Harbor zeigt die ORF-III-"zeit.geschichte" anschließend um 21.40 Uhr Teil eins der zweiteiligen Dokumentation "Pearl Harbor - die Stunde danach". Am 7. Dezember 1941 attackierten japanische Luftstreitkräfte die amerikanische Pazifikflotte vor Pearl Harbor. Der Film befasst sich mit dem Überfall und den ersten Stunden danach aus Sicht des amerikanischen Präsidenten Franklin D. Roosevelt und erklärt die Situation in Washington. Die zweite Folge des Doku-Zweiteilers ist kommenden Samstag, dem 14. Dezember, um 21.45 Uhr zu sehen.

Danach eröffnet ORF III die Nacht des Europäischen Films: Um 22.30 Uhr steht die live-zeitversetzte Übertragung des 26. Europäischen Filmpreises 2013 aus Berlin auf dem Programm. Catherine Deneuve erhält bei dieser Verleihung den Preis für ihr Lebenswerk. Ein weiterer Ehrengast der Veranstaltung ist Pedro Almodóvar, der für seinen Beitrag zum Weltkino ausgezeichnet wird.

Ganz im Geiste des europäischen Filmschaffens geht es im Anschluss mit zwei Spielfilmen weiter. Um 0.35 Uhr führt Bernd Böhlichs "Krauses Kur" an die Ostsee, um 2.10 Uhr steht die deutsch-türkische Tragikomödie "Luks Glück" auf dem Spielplan.

Sonntag, 8. Dezember: "Erlebnis Bühne"-Schwerpunkte zu Maria Callas und Antonín Dvorák

Maria Callas ist die Primadonna assoluta des 20. Jahrhunderts - am 2. Dezember hätte die Ausnahmekünstlerin, die 1977 einsam in ihrem Pariser Appartement starb, ihren 90. Geburtstag begangen. Das Künstlerporträt "Maria Callas assoluta", das ORF III um 18.30 Uhr zeigt, ist ein "wahrer Lebensroman". Der Film beruht überwiegend auf Selbstaussagen der Diva, zeigt die Doppelnatur der Starsopranistin -als Frau und als Künstlerin, die am Ende nicht nur ihre große Liebe, sondern auch ihre Stimme verlor. Anschließend, um 20.15 Uhr, präsentiert ORF III die Starsopranistin in der Rolle der mächtigen Zauberin "Medea" in Pier Paolo Pasolinis gleichnamigem Spielfilm aus dem Jahr 1969. Das antike Drama der zutiefst verletzten Frau, die sich zum alleräußersten entschließt, entstand in den Tuffsteinhöhlen von Kappadokien und ist ein einzigartiges Dokument des Charismas der Callas. Sie brilliert an der Seite von Massimo Girotti, Laurent Terzieff, Giuseppe Gentile und Margareth Clementi. Die griechische Operndiva konnte nur dieses eine Mal für ein Filmprojekt gewonnen werden, umso grandioser war der Erfolg.

Ab 22.00 Uhr widmet "Erlebnis Bühne" dem böhmischen Komponisten Antonín Dvorák einen nächtlichen Schwerpunkt: Den Auftakt macht "Rusalka", Dvoráks erfolgreichste Oper, in der modernen Inszenierung von Martin Kusej aus der Bayerischen Staatsoper München 2010. Darin verbanden Antonín Dvorák und sein Librettist Jaroslav Kvapil slawische und altfranzösische Mythen mit dem dänischen Märchen "Die kleine Meerjungfrau" und der deutschen Erzählung "Undine".

Um 0.40 Uhr folgt eine Aufzeichnung von Dvoráks Symphonie Nr. 9 in e-Moll, op. 95 "Aus einer Neuen Welt". 1993 dirigierte Maestro Václav Neumann das Tschechische Philharmonieorchester zum 100. Jahrestag der Weltpremiere in New York.

Den Dvorák-Schwerpunkt beschließt um 1.30 Uhr ein "Tribute to Antonín Dvorák" unter der Stabführung des international anerkannten Maestros Jirí Belohlávek. 2004 gab das Tschechische Philharmonieorchester gemeinsam mit dem jungen tschechischen Cellisten Jirí Bárta Dvoráks Cellokonzert in h-Moll, op. 104 und seine Symphonie Nr. 9 in e-Moll, op. 95 "Aus der Neuen Welt" zum Besten.

