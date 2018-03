Die Lyoness Child & Family Foundation trauert um Dr. Nelson Rolihlahla Mandela

Graz (OTS) - Die Lyoness Child & Family Foundation zeigt sich tief betroffen vom Tod von Dr. Nelson Rolihlahla Mandela. "Wir trauern um einen großen Staatsmann und eine beeindruckende Persönlichkeit", sagt Nina Passegger, Director Child & Family Foundation. Mit Unterstützung des Friedensnobelpreisträgers und seiner Familie hat die firmeneigene Stiftung der Lyoness Gruppe im Sommer 2012 ein Schulprojekt in dessen Heimatdorf Qunu gestartet. Dabei wurde das ursprüngliche, stark desolate Schulgebäude von Grund auf neu errichtet. Die "Nelson Mandela No-Moscow Primary School" wurde Mitte März dieses Jahres eröffnet. "Mit der neuen Schule konnte Nelson Mandela ein Herzenswunsch erfüllt werden", so Passegger weiter. "Er ist in Qunu aufgewachsen und hat sich immer gewünscht, den Kindern seines Heimatdorfes eine gute Schulbildung zu ermöglichen."

Über die Lyoness Child & Family Foundation

Ganz im Sinne der CSR- und Nachhaltigkeitsbestrebungen der international tätigen Einkaufsgemeinschaft Lyoness wurde 2008 die Lyoness Child & Family Foundation als unabhängige karitative Organisation ins Leben gerufen, die sich unter dem Motto "Bildung. Chancen. Zukunft." nationaler und internationaler Hilfsprojekte annimmt. Mit jedem über Lyoness getätigten Einkauf unterstützen Lyoness Mitglieder die Sozialprojekte der Stiftung. Dabei handelt es sich vor allem um Bildungsprojekte für benachteiligte Kinder und Jugendliche.

Mehr auf www.lyoness-CFF.org.

