"VERA - bei ..." Schauspielerin, Sängerin und "Mutter des Austropops" Marianne Mendt

Wien (OTS) - Ob als Sängerin des Liedes "Wie a Glock'n", das als Initialzündung für den Austropop gilt, oder als Schauspielerin in der Rolle der Gitti Schimek in der ORF-Fernsehserie "Kaisermühlen Blues":

Marianne Mendt schrieb Geschichte. Vera Russwurm besucht Marianne Mendt, die "Mutter des Austropops" und eine Runde von prominenten Freunden und Lebensmenschen am Samstag, dem 7. Dezember 2013, um 22.05 Uhr in ORF 2 in ihrem Wiener Domizil. Kabarettist Christoph Fälbl ist ebenso geladen wie ihre langjährigen Begleitmusiker und auch Ingrid Burkhard, die als "Mundls" Gattin Toni Sackbauer gleichfalls Fernsehgeschichte geschrieben hat; und Traude Wimmer, Mariannes älteste und beste Freundin, die weder Schauspielerin noch Sängerin ist, sondern alleinerziehende Geschäftsfrau und Fleischhauermeisterin. Ein enger und langjähriger Freundeskreis, der miteinander musiziert, lacht und Geschichten und Anekdoten teilt -wahre Lebensmenschen eben.

