Schlechte Arbeitsbedingungen vergraulen Turnusärzte

Ärztekammer: Bessere Ausbildung gefordert - Beruf muss attraktiver werden

Wien (OTS) - Der Bundessektionsobmann der Turnusärzte in der Österreichischen Ärztekammer (ÖÄK), Karlheinz Kornhäusl, gibt der Ärztekammer für Oberösterreich Schützenhilfe, was die Situation der Turnusärzteschaft betrifft. "Die kürzlich im Rahmen einer Pressekonferenz dargestellten Mängel bei Ausbildung und Arbeitsbedingungen in Oberösterreich sind symptomatisch für die Situation der Turnusärztinnen und -ärzte in ganz Österreich", sagte Kornhäusl, Sprecher der Bundessektion und stellvertretender Obmann der Bundeskurie Angestellte Ärzte, am Freitag in einer Aussendung. Die Ausbildung müsse verbessert und um die verpflichtende Lehrpraxis ergänzt werden, außerdem sei die Entlastung von berufsfremden Tätigkeiten und eine Begrenzung der höchstzulässigen durchgehenden Dienstdauer auf 25 Stunden dringend erforderlich, forderte Kornhäusl.

"Die Arbeitsbedingungen haben sich in den vergangenen Jahren zusehends verschlechtert. In manchen Bundesländern können Turnusstellen mittlerweile nicht mehr nachbesetzt werden. Das wiederum bedeutet ein Mehr an Belastung für das übrige Personal", betonte Kornhäusl. Die geplanten Medizinischen Universitäten in Ober-und Niederösterreich würden das Ruder auch nicht mehr herumreißen:

"Wenn die praktische Ausbildung an Qualität verliert und die Arbeitsbedingungen immer unattraktiver werden, wird sich der Mangel nicht einmal dann aufhalten lassen, wenn wir in jedem Bundesland eine Medizinische Universität errichten." Lange Dienstzeiten, überbordende Administration sowie unattraktive Arbeits- und Ausbildungsbedingungen würden junge Ärztinnen und Ärzte vermehrt zur Abwanderung bewegen. "Wenn wir diesen Trend nicht aufhalten können, haben wir in absehbarer Zeit ein massives Problem, was die Qualität der medizinischen Versorgung angeht", warnt der Standesvertreter.

Konzepte, die Abhilfe schaffen könnten, seien schon längst ausgearbeitet. So könnten Dokumentationsassistenten die administrativen Aufgaben übernehmen; zur klaren Regelung der Tätigkeiten eines Turnusarztes sei ein entsprechendes Tätigkeitsprofil entwickelt worden, das aber noch immer nicht flächendeckend umgesetzt worden sei. "Es ist fünf vor zwölf. Die Politik soll endlich passende Rahmenbedingungen schaffen und sich des Problems annehmen", forderte Kornhäusl abschließend. (slv)

