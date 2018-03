160 Teilnehmer beim "Tag der jungen Landwirtschaft"

Kast: Nicht in Legislaturperioden denken - Jungbauern brauchen Visionen

Wien (OTS) - Rege war gestern Abend der Andrang beim "Tag der jungen Landwirtschaft" in Wien. Rund 160 Junglandwirte fühlten sich vom Thema "Sicher in die Zukunft" angesprochen und nützten die Gelegenheit zur Diskussion über die künftige finanzielle und soziale Ausrichtung des heimischen Agrarsektors. Beeindruckend war auch die Riege der Ehrengäste, die Stefan Kast, Bundesobmann der Österreichischen Jungbauernschaft - Bauernbund Jugend, willkommen heißen konnte. Mit Bundesminister Nikolaus Berlakovich und den Referenten Johannes Lang (Aufsichtsratspräsident der RWA), Georg Häusler (Kabinettschef von EU-Agrarkommissar Dacian Ciolos), Franz Ledermüller (Generaldirektor der SVB) sowie LK NÖ-Präsident Hermann Schultes konnte man die Diskussion hochkarätig besetzen. "Dieser Junglandwirte-Tag ist zu einem jährlichen Fixpunkt in unserem Veranstaltungskalender geworden, bei dem wir wichtige Themen mit Abstand vom agrarpolitischen Alltag diskutieren", so Kast. "Wir dürfen nicht in Legislaturperioden denken, sondern müssen den Landwirten aufzeigen, wie wichtig es ist, dass man auch Visionen hat", betonte der Bundesobmann.

Häusler: GAP-Reform ist notwendig

RWA-Aufsichtsratspräsident Lang hob die positiven Zukunftsaussichten der österreichischen Landwirtschaft hervor. Er skizzierte darüber hinaus die globalen Veränderungen und Trends in den Bereichen Ernährung und Lebensmittelversorgung. Bereits im Vorfeld der Veranstaltung war das Interesse am Referat von Georg Häusler sehr groß. Die hochgesteckten Erwartungen der anwesenden Jungbauern konnte er in beeindruckender Art und Weise erfüllen. Mit detaillierten, punktgenauen Argumenten strich er abermals die Notwendigkeit der kürzlich abgeschlossenen GAP-Reform hervor. Häusler ging aber auch auf zukünftige, weltweite Entwicklungen ein, indem er Themen wie Gentechnik und Klonen ansprach. "In ganz Europa gibt es keinen Politiker, der Gentechnik forciert, zumindest keinen ernstzunehmenden", sagte er.

Als Generaldirektor der Sozialversicherungsanstalt der Bauern entfachte Ledermüller mit seinem Vortrag viele Fragen und Statements der Teilnehmer. Kein Wunder, ging es doch unter anderem um die Frage, ob die Pensionen der Bauern sicher sind. Er zeigte auf, dass man im bäuerlichen Bereich auf einem vorbildlichen Weg sei: "Bereits im Jahr 2016 wird die SVB die Vorgaben der Bundesregierung in Sachen Pensionsantrittsalter erfüllen", berichtete Ledermüller.

Als letzter Referent ging Landwirtschaftskammerpräsident Schultes ins Rennen. Mit rhetorischem Geschick und praktischen Erfahrungen, die er als aktiver Landwirt gemacht hat, konnte er die anwesenden Jungbauern begeistern. "Bildet euch weiter, mischt euch ein und redet mit, dann könnt ihr positiv in die Zukunft blicken", so Schultes. Er unterstrich, dass es "von ungemeiner Bedeutung ist, dass kleine und große Betriebe wie auch Acker- und Grünlandbauern in schwierigen Zeiten zusammenhalten, dass also die gesamte Bauernschaft einig auftritt". Nur so könne man sich im politischen und gesellschaftlichen Wettbewerb behaupten, stellte der Präsident fest.

Junge Landwirte blicken positiv in die Zukunft

Die Diskussionen wurden innerhalb der anwesenden Jungbauernschaft beim anschließenden Ausklang fortgeführt. Bei einem Buffet mit regionalen Spezialitäten direkt vom Bauern sowie Weinen von zwei Jungwinzern wurden anregende Gespräche geführt. Die Musikgruppe "D'Hoagoatla" umrahmte die Veranstaltung mit ihren Liedern. Bundesobmann Kast blickt zufrieden auf die Veranstaltung zurück. Er sieht die Motivation junger Betriebsübernehmer/-innen als zentralen Erfolgsfaktor für die Zukunft. "In Zeiten tiefgreifender wirtschaftlicher und politischer Veränderungen brauchen wir Jungbäuerinnen und Jungbauern, die mit Mut, Tatkraft und wirtschaftlichem Geschick Landwirtschaft betreiben", so Kast. (Schluss)

