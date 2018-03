Häupl und Brauner: Wien verneigt sich vor dem Lebenswerk Nelson Mandelas

Ab sofort Trauer-Beflaggung am Wiener Rathaus

Wien (OTS) - "Wien verneigt sich vor dem Lebenswerk Nelson Mandelas. Denn er hat mit seiner Menschlichkeit nicht nur die Geschichte seines eigenen Landes geprägt, sondern war der ganzen Welt mit seinem Mut und seiner Beharrlichkeit ein politisches Vorbild dafür, wie der Einsatz für Frieden, Demokratie und Menschenrechte auch in ausweglos scheinenden Situationen erfolgreich sein kann", so Bürgermeister Michael Häupl und Vizebürgermeisterin Renate Brauner in einer ersten Reaktion auf das Ableben Nelson Mandelas. Als Zeichen der Anerkennung und gemeinsamen Trauer werden daher ab sofort die Fahnen am Wiener Rathaus durch schwarze Trauerfahnen ersetzt.

Die Stadt Wien hat seit vielen Jahren enge Beziehungen mit Südafrika und unterstützt immer wieder Initiativen zum Ausbau von Bildungseinrichtungen, etwa den Aufbau des Masibambane College im Township Orange Farm. "Diese Initiativen leben vom Spirit, der Kraft und der Gemeinschaft für die Nelson Mandela unser aller Vorbild war. Seinem bewundernswerten Einsatz für ein friedliches Zusammenleben wird Wien daher sicher auch in Zukunft verbunden bleiben", versichern Häupl und Brauner abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Paul Weis

Mediensprecher Bürgermeister Michael Häupl

Telefon: +43 (0)1 4000-81846

E-Mail: paul.weis @ wien.gv.at



Ferdinand Pay

Mediensprecher Vbgmin Renate Brauner

Telefon: +43 (0)1 4000-81845

E-Mail: ferdinand.pay @ wien.gv.at