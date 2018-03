Gratis Recycling-Zahnbürstennikolo im VinziMarkt mit Dr. Vera Russwurm

Wien (OTS) - Die Wiener Zahnärztekammer organisiert zum sechsten Mal eine Verteilung von kostenlosen Zahnbürsten und Zahnpasten für die ersten 250 Klienten im VinziMarkt. Zudem wird auf die Wichtigkeit der Mundpflege hingewiesen. "Zahnmedizinische Vorsorge ist uns ein großes Anliegen, ganz besonders bei sozial Schwächeren. Wer sich kaum etwas leisten kann, denkt wohl am allerwenigsten an Ausgaben für die Gesundheitsvorsorge. Wir wissen, dass bestimmte Zahn-Erkrankungen kein medizinisches, sondern ein soziales Problem darstellen. So treten etwa 90% der Karies bei 10% der Kinder auf. Deshalb halte ich die Nikolo-Aktion im VinziMarkt für eine großartige Sache, um verstärkt auf Mundhygiene aufmerksam zu machen", so Dr. Thomas Horejs, Vizepräsident der Landeszahnärztekammer für Wien.

"Deshalb tauschen wir gratis erstmals alte Zahnbürsten gegen neue. Jede Zahnbürste eignet sich auch zum Recycling, da sie ein wertvoller Rohstoff ist.

Wir hoffen, den einen oder anderen doch dazu zu motivieren, verstärkt auf Zahnpflege zu achten, gerade in der süßen Jahreszeit und etwas für die eigene Gesundheitsprophylaxe zu tun", sagte die Leiterin der Aktion Dr. Martina Gredler, Sozialreferentin der Wiener Zahnärztekammer.

Der Stress durch den finanziellen Druck, schlechte Wohnverhältnisse sowie mangelnde Inanspruchnahme von Gesundheitsdiensten und ein ungesunder Lebensstil sind für den wesentlich schlechteren Zustand der Zähne armer Menschen verantwortlich.

"Ein gesunder Mund ist die Grundlage für eine effektive Körperabwehr", sagt Dr. Vera Russwurm, die diese Aktion bereits zum zweiten Mal mit ihrer Anwesenheit unterstützt. Aktuell sind weit über 2.000 Personen beim VinziMarkt registriert. Menschen, die diese Kriterien erfüllen, wie etwa Mindestrentner, alleinerziehende Mütter, geringfügig Beschäftigte oder Langzeitarbeitslose, kaufen im VinziMarkt ihre Lebensmittel wesentlich günstiger ein. Sie verfügen oft nicht über die für eine adäquate Gesundheitsvorsorge nötigen finanziellen Mittel.

Unsere Charity Partner waren wieder Colgate und Oral B von Braun.

Weitere Bilder unter: http://www.apa-fotoservice.at/galerie/4974

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Martina Gredler

Wiener Landeszahnaerztekammer

Tel: 01 332 40 61

zahnaerztin @ yahoo.com