ORF SPORT + mit Live-Übertragungen vom Pappas Amadeus Horse Indoors

Wien (OTS) - Programmhighlights am Samstag, dem 7. Dezember 2013, in ORF SPORT + sind die Höhepunkte vom Sprint-Biathlon-Weltcup der Damen und Herren in Hochfilzen um 20.15 Uhr, von der Österreichischen Judo-Mannschaft-Meisterschaft der Frauen um 22.05 Uhr und ein Blick hinter die Kulissen des Erzbergrodeos um 22.20 Uhr.

Die Live-Übertragungen von der Internationale Dressurprüfung (CDI5*, 11.55 Uhr) und der Internationalen Standardspringprüfung (CSI4*, 15.25 Uhr) beim Pappas Amadeus Horse Indoors, die Höhepunkte vom Austrian Summer Giants um 11.15 Uhr, vom FIFA-Confederations-Cup-Finale Brasilien - Spanien um 13.10 Uhr, vom Snowboard-SBX-Einzel-Weltcup im Montafon um 20.15 Uhr und vom Staffel-Biathlon-Weltcup der Damen und Herren in Hochfilzen um 21.40 Uhr sowie das "Funsport"-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun-und Extremsport um 15.10 Uhr sind die Programmhighlights am Sonntag, dem 8. Dezember.

Nach Östersund ist Hochfilzen der zweite Austragungsort der Biathlon-Weltcupsaison 2013/14. Beim ersten Sprintbewerb dieser Saison in Östersund siegte Ann Kristin Flatland aus Norwegen - ihr zweiter Weltcupsieg in ihrer Karriere. Ohne Schießfehler bewältigte sie die schnelle Strecke in einer Zeit von 20:41,2 Minuten und damit 15,9 Sekunden vor der Russin Olga Zaitseva, die ebenso alle Ziele traf. Die Mannschaftskollegin von Flatland, Tora Berger, wurde mit einer Strafrunde und mit einem Rückstand von 22 Sekunden Dritte. Bei den Herren hat der Franzose Martin Fourcade den 10-km-Sprintwettkampf mit einer Strafrunde in einer Zeit von 26:56 Minuten für sich entschieden. Fredrik Lindström aus Schweden kam knapp an die Zeit von Fourcade heran und blieb ohne Fehler, lag aber zum Schluss 6,5 Sekunden zurück. Tim Burke aus den USA belegte mit 31,3 Sekunden Rückstand und ohne Schießfehler den dritten Rang.

Eine, die ihre Pferde seit jeher in der Weltspitze mittanzen lässt, die Erfolg um Erfolg nach Österreich reitet und für die rot-weiß-rote Fahnen bereits bei zahlreichen Staats-, Europa-, und Weltmeisterschaften gehisst wurden, kommt heuer wieder in die Salzburg Arena zu Österreichs einzigem CDI5*: Victoria Max-Theurer. Beim Salzburger CDI5* trifft die junge Oberösterreicherin auf ein Starterfeld von zwölf der weltbesten Dressurstars aus sieben Nationen mit Spezialisten wie der Weltcupsiegerin, fünffachen Olympiasiegerin, dreifachen Weltmeisterin, 14-fachen Europameisterin Isabelle Werth aus Deutschland, der Nummer zehn der Welt, Valentina Truppa aus Italien mit ihrem Olympiapferd Fixdesign Eremo del Castegno, der Weltcup-Turniersiegerin von Wroclaw, Marcela Krinke Susmelj aus der Schweiz, der Siegerin des Weltcup-Turniers von Lipica, Elena Sidneva aus Russland, oder etwa Schwedens Dressurass Patrick Kittel, der mit seinem Erfolgspferd Toy Story nach Salzburg kommt.

Mit exzellenter Besetzung hat Österreichs internationales Vier-Sterne-Springturnier CSI4* von Beginn an auf sich aufmerksam gemacht. Der Weihnachtstermin passt perfekt und so werden auch 2013 wieder zahlreiche Größen aus den ersten 100 des FEI Longines World Rankings aus aller Welt erwartet, die gemeinsam mit den Top Ten der heimischen Springsportstars an den Start gehen. Die Besten kämpfen am Sonntag um den Sieg im "Sportland Salzburg Grand Prix presented by Römerhof" und sorgen für Spannung, Sport vom Feinsten und Stimmung in der Salzburg Arena der Messestadt Salzburg. Kommentator ist Marc Wurzinger.

