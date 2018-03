Regner kritisiert Untätigkeit der FPÖ bei Jugendbeschäftigung

SPÖ-Europaabgeordnete: "FPÖ hat null Anträge für Verbesserungen eingebracht, am Abgeordnetenarbeitsplatz im Beschäftigungsausschuss leerer FPÖ-Stuhl"

Wien (OTS/SK) - Die SPÖ-Europaabgeordnete Evelyn Regner, Co-Mitglied im Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten sowie Chefverhandlerin der europäischen Sozialdemokraten zum Bericht über die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit, sagt zu Aussagen des FPÖ-Europaabgeordneten Obermayr (siehe OTS0029 vom 5.12.): "Derlei Behauptungen beweisen, wie wenig sich Herr Obermayr beim Thema Jugendbeschäftigung und Praktika auskennt. Am Papier ist er zwar Co-Mitglied im Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten - wurde aber dort auf seinem Arbeitsplatz noch nie gesehen. Seit Beginn der Legislaturperiode arbeite ich in enger Abstimmung mit Jugendorganisationen und Arbeitnehmerverbänden sowie im direkten Gespräch mit Betroffenen für bessere Bedingungen am Arbeitsplatz, insbesondere auch, um für junge Menschen bessere Qualitätsstandards bei Praktika zu erreichen." ****

Die FPÖ hat sich zudem beim Bericht über die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit im Plenum des Europaparlaments enthalten. Offenbar war es der FPÖ auch nicht einmal der Mühe wert, irgendeine Form von Verbesserung oder Änderung einzubringen - es gibt 39 Anträge von Evelyn Regner und keinen einzigen von Obermayr oder Mölzer. Regner dazu: "Briefe schreiben allein ist selbst für im parlamentarischen Arbeitsprozess nicht eingebundene FPÖ-Abgeordnete dann noch eine etwas dürftige Bilanz." (Schluss) bj/mp

