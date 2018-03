Solarweltrekord - "Gemeinsam Zukunft erLeben"

Mit dem Solarweltrekord, der am 31. Jänner 2013 in Innsbruck stattfindet, soll Österreich endlich wieder seine Vorreiterrolle in Sachen Alternativenergien übernehmen.

Jenbach (OTS) - Vor einigen Jahren noch galt Österreich im europaweiten Vergleich als Vorzeigeland für die Nutzung erneuerbarer Energieformen. Mittlerweile haben uns viele Staaten überholt und Österreich liegt heute abgeschlagen im hinteren Feld.

Wie es so weit kommen konnte, das fragt sich auch Arthur Sief, Gründer und Geschäftsführer von Österreichs ältestem Solarunternehmen SIKO SOLAR mit Sitz in Tirol. Deshalb startet er am 31. Jänner 2013 mit seinem Team einen spektakulären Weltrekordversuch, um wieder mehr allgemeines Bewusstsein für die Notwendigkeit unseres Handels zu schaffen.

Die neue Hausbau & Energie Messe Innsbruck ist Schauplatz des Solarweltrekordes und unterstützt dieses Bestreben als Partner. Mit der breiten Unterstützung von unterschiedlichen Branchen, den Medien und natürlich aus der Bevölkerung soll es gelingen, das Motto des Rekordversuches "Gemeinsam Zukunft erLeben" schon bald zu Österreichs Leitsatz zu machen.

Damit Österreich ein lebenswertes Land bleibt, in dem sich die Zukunft wirklich erLeben lässt. Die Zukunft liegt in unserer Hand -packen wir sie an!

Mehr Informationen zum Solarweltrekord - "Gemeinsam Zukunft erLeben" gibt es auf der Pressekonferenz Anfang Jänner in Innsbruck.

