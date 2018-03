FP-Schock: Finanzstadträtin Brauner deckte offenbar Spekulationsgeschäfte ihrer Genossen!

Pflichtverletzungen der SPÖ-Politikerin als Eigentümer-Vertreterin mehr als nur wahrscheinlich

Wien (OTS/fpd) - Die rote Finanzstadträtin hat ihre Beamten sowohl im Aufsichtsrat der Wiener Stadthalle als auch in jenem der Wien Holding sitzen. "Da kann man wohl davon ausgehen, dass sie über die glücklosen Spekulationen dieser Betriebe mit Währungen und Derivaten laufend informiert war", so Wiens FPÖ-Stadtrat DDr. Eduard Schock. Trotzdem habe Brauner nie den Gemeinderat darüber informiert, ja, sie habe das Zocken ihrer Genossen sogar in Abrede gestellt. Schock:

"Ohne das Kontrollamt wären die dubiosen Finanzgeschäfte in den stadtnahen Unternehmen vermutlich noch immer nicht bekannt."

Durch ihr Schweigen habe sich die Finanzstadträtin als Eigentümer-Vertreterin wohl grober Pflichtverletzungen schuldig gemacht. "Das Geld, mit dem ihre Genossen da in die internationalen Finanz-Casinos gezogen sind, war und ist Eigentum der Wienerinnen und Wiener. In deren Interesse hätte sie die Spekulationen umgehend öffentlich machen und unterbinden müssen", so Schock, "aber offenbar stehen dieser Dame ihre Parteifreunde in den Vorständen und deren Spieltrieb deutlich näher als die Bürger. Traurig!" (Schluss)

