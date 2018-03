In memoriam Nelson Mandela: "Weltjournal spezial: Ein Leben für die Freiheit" am 6. Dezember in ORF 2

Auch ORF III und Ö1 erinnern an den südafrikanischen Freiheitshelden

Wien (OTS) - Nelson Mandela, der große alte Mann Afrikas, ist tot. Menschen auf der ganzen Welt trauern um Südafrikas Nationalhelden. In memoriam Nelson Mandela ändert der ORF sein Programm und zeigt heute, Freitag, 6. Dezember 2013, um 21.20 Uhr in ORF 2 das von Regina Strassegger gestaltete "Weltjournal spezial: Nelson Mandela - Ein Leben für die Freiheit". ORF III zeigt die Dokumentation am Dienstag, dem 10. Dezember, um 21.50 Uhr. Davor steht "Im Brennpunkt spezial" um 21.05 Uhr "Südafrika: Generation Mandela" auf dem Programm von ORF III Kultur und Information.

"Weltjournal spezial: Nelson Mandela - Ein Leben für die Freiheit"

Die Geschichte Nelson Mandelas - vielfach beschrieben, verfilmt, zitiert - zieht in den Bann. Die Geschichte eines Mannes, dem der streitbare und früh verstorbene Vater nicht zufällig den Namen Rolihlahla, der Aufbegehrende, gegeben hat. Das Schicksal einer 27-jährigen Haft, die - wie Friedensnobelpreisträger Desmond Tutu über seinen Freund sagt - "Nelson Mandela im Kampf um die Freiheit nicht verbittert, sondern edel gemacht hat". Doch der Preis für die Befreiung aus dem erbarmungslosen Apartheidstaat ist hoch: Isolation, Folter, Verrat. Das Regime will Mandela brechen, indem es dessen Kostbarstes, seine Frau mit den beiden Töchtern, ins Fadenkreuz nimmt. Später - Mandela sammelt als Friedensnobelpreisträger, Ex-Staatspräsident, PR-Ikone für Wohlfahrteinrichtungen sagenhafte Summen - überschatten Geiz- und Gier-Affären den Namen des Heros. In dem durch die Mitwirkung von nahen Freunden Nelson Mandelas sehr persönlich gestalteten "Weltjournal spezial"-Porträt wird deutlich, wie sehr Triumphe und Tragödien das Leben dieser Jahrhundertgestalt geprägt haben und was dieses vielfältige und zerrissene Land am Kap dem Vater der Nation zu verdanken hat.

Die Sendung ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

Ö1-Programmänderungen in memoriam Nelson Mandela

In memoriam Nelson Mandela ändert Ö1 sein Programm. Heute wird um 18.25 Uhr ein Nachruf im "Journal Panorama" gesendet, das "Europajournal" entfällt. Die Welt trauert um den Friedensnobelpreisträger und mutigen Kämpfer gegen die Apartheid, der 1994 zum ersten schwarzen Präsidenten Südafrikas gewählt wurde. Im "Journal Panorama" wird an die Stationen des Lebens von Nelson Mandela erinnert - ein Mann, der die Geschichte Afrikas und der Welt im vorigen Jahrhundert mitgeprägt hat. Morgen, Samstag, 7. Dezember, wird um 9.05 Uhr in den "Hörbildern" das Feature "Nelson Mandela. Vom Freiheitskämpfer zum Friedensstifter" ausgestrahlt, eine deutsche Produktion (NDR/SR/RBB/RB) aus dem Jahr 2008. Nelson Mandela war eine der "Lichtgestalten" des 20. Jahrhunderts. Kompromisslos kämpfte er für die Abschaffung der Apartheid und ein demokratisches Südafrika. 1964 wird er zu lebenslanger Haft verurteilt, 27 Jahre später entlassen - und schreibt als erster schwarzer Präsident Südafrikas Weltgeschichte. Das Feature von Ursula Voss folgt den Spuren eines außergewöhnlichen Lebens und zeichnet mit zahlreichen O-Tönen von Weggefährten wie etwa Denis Goldberg, dem Mitangeklagten des Rivonia-Prozesses 1964, Achmed Kathrada und der Nobelpreisträgerin und ANC-Anhängerin Nadine Gordimer den Weg eines Visionärs nach.

