13. VOR-Award: ARGE W/4 Bus bestes Regionalbusunternehmen im VOR

Wien (OTS) - Am 5. Dezember 2013 zeichnete die Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) GmbH die besten Regionalbuslinien und Verkehrsunternehmen in Wien, Niederösterreich und Burgenland mit dem VOR-Award aus. Die Fahrgäste wählten in einer umfangreichen Befragung aus 38 Verkehrsunternehmen die ARGE W/4 Bus (Waldviertel) der Verkehrsunternehmen Zuklin, Pichelbauer und Gschwindl zum besten Regionalbusunternehmen in der Ostregion.

Als Grundlage für die Bewertung dient die größte schriftliche Fahrgastbefragung Mitteleuropas unter rund 20.000 Fahrgästen zur Zufriedenheit mit ihren Regionalbussen. Zusätzlich fließen die Ergebnisse der vom VOR durchgeführten Kontrollen zur Qualitätssicherung der Verkehrsdienstleistungen in die Bewertung ein. Im Rahmen der Befragung wurden die Interviews auf über 2.000 Kursen und mehr als 345 Linien durchgeführt. Die Preisträger repräsentieren als Vorbildunternehmen das Qualitätsverständnis im gesamten Verkehrsverbund Ost-Region.

"Die Zufriedenheit der Fahrgäste zeigt sich nicht nur in den mit insgesamt 979 Mio. Fahrgästen im Jahr 2013 hohen Fahrgastzahlen, sondern auch in den sehr guten Bewertungsergebnissen der Fahrgastbefragung. Gemeinsam mit den Verkehrsunternehmen werden wir auch künftig zu einer hohen Qualität im öffentlichen Verkehr beitragen, damit die Fahrgäste mit den Öffis in der Ostregion auch weiterhin besser unterwegs sind", betont VOR-Geschäftsführer Thomas Bohrn.

"Bei unseren jungen Fahrgästen kommt das Top-Jugendticket, das zum Gesamtsieger des VCÖ-Mobilitätspreis 2013 gekürt wurde und sich gegen insgesamt 237 eingereichte Projekte durchgesetzt hat, besonders gut an. Dies hat sich auch bei der Befragung gezeigt, in der das Top-Jugendticket von vielen jungen Fahrgästen speziell hervorgehoben wurde", so VOR-Geschäftsführer Wolfgang Schroll.

Gewinner der VOR-Awards 2013:

Bestes Verkehrsunternehmen: ARGE W/4 Bus (Waldviertel)

Beste Buslinie: 7941 von Hauptbahnhof nach Langental, Blaguss Reisen GmbH

Beste Buslinie mit hohem Schüleranteil: 499 Stadtverkehr Marchegg, Blaguss Reisen GmbH

Mit der Bereitstellung detaillierter Ergebnisse der Befragung für die Verkehrsunternehmen bietet der VOR seinen Partnern eine Serviceleistung, die es ermöglicht, gezielte Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität und zur Steigerung der Kundenzufriedenheit zu setzen.

Fahrgastzufriedenheitswerte 2013 in Schulnoten:

Freundlichkeit des Lenkers - 2,01

Sauberkeit im Fahrzeug - 1,97

Komfort - 2,09

Platzangebot - 2,15

Pünktlichkeit - 2,19

Preisleistungsverhältnis - 2,11

Diese im internationalen Vergleich hervorragenden Fahrgastzufriedenheitswerte zeugen von einem weiterhin hohen Leistungsniveau im Regionalbusbetrieb in der Ostregion.

Verkehrsverbund Ost-Region (VOR): Besser unterwegs

Als ältester und größter Verkehrsverbund Österreichs vereint VOR seit 1984 Schienenverkehrs- und Busverkehrsunternehmen zu einer Tarifgemeinschaft für rund 2,7 Mio. Einwohner. Auf einer Fläche von 8.841 km2 verkehren im VOR rd. 900 Linien, die ca. 11.500 Haltestellen in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland bedienen. Jährlich nützen über 979 Mio. Fahrgäste die vielfältigen Öffi-Angebote auf einer Linienlänge von 8.362 km. Die Aufgaben des VOR können unter den vier Begriffen "informieren, verbinden, unterstützen, bewegen" zusammengefasst werden. Das Leistungsspektrum reicht von Fahrplan- und Tarifkoordination, der Planung von Verkehrskonzepten und der Ausschreibung von Verkehrsdienstleistungen bis zur Beauftragung von Verkehrsunternehmen. VOR ist auch über die Ostregion hinaus als Impulsgeber und Ansprechpartner für intelligente Mobilität bekannt.

