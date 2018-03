Wiener Know-how für Stadtverwaltung in Odessa

Programm zur Revitalisierung der städtischen Grünanlagen mit Unterstützung aus Wien

Wien (OTS) - Im Rahmen des Städtenetzwerks DonauHanse unterstützten ExpertInnen der Stadt Wien die Stadt Odessa bei der Entwicklung eines Programms zur Revitalisierung und Verschönerung der städtischen Grünanlagen. 2012 wurde bereits ein Workshop, der die Gestaltung der Parks Shevchenko und Victory zum Inhalt hatte, abgehalten. Die Stadtverwaltung in Odessa präsentierte nun im November 2013 einen sehr positiven Rückblick und sichtbare Veränderungen. Wege werden neu gepflastert, Beleuchtungselemente angebracht oder neue Parkbänke installiert. Bei einem weitererführenden Workshop in der Odessa State Academy of Construction and Architecture zum Thema "Open Space" konnten sich Wiener VertreterInnen davon überzeugen.

Im Rahmen der Zusammenarbeit im Städtenetzwerk DonauHanse gibt es immer wieder regen Austausch zwischen den Städten Odessa und Wien. Zahlreiche Workshops zu unterschiedlichen Themen wie mehrmaligen Projektmanagement-Basic-Workshops, Seminaren zu City Mobility oder Stadtentwicklung, fanden in den letzten Jahren in Odessa statt. Dabei arbeiteten die TeilnehmerInnen immer an konkreten Projekten der Stadt. ExpertInnen der Wiener Stadtverwaltung gaben ihr Wissen weiter und unterstützten die VertreterInnen der Stadt Odessa bei der Entwicklung von Strategien und Prozessen zur Umsetzung diverser Projekte in diesen Themengebieten.

Organisiert wird dieser ExpertInnenaustausch im Rahmen des Städtenetzwerks DonauHanse bzw. des Projektes CUPA (Cooperative Urban Planning Approaches) von TINA Vienna Urban Technologies & Strategies GmbH, einem Unternehmen der Wien Holding, und Drehscheibe für die Vermittlung des Wiener Wissens im Bereich der urbanen Technologien & Strategien, gemeinsam mit der Stadt Wien (im Projekt CUPA Magistratsabteilung 21 Stadtteilplanung und Flächennutzung).

Die Ziele des diesjährigen Seminars waren, die Stadt Odessa bei ihrem Programm zu Revitalisierung und Verschönerung der städtischen Grünanlagen weiter zu unterstützen und zu evaluieren, welche Maßnahmen in Folge des CUPA (Cooperative Urban Planning Approaches) Workshops im Herbst 2012 bisher umgesetzt wurden. Diskutiert wurden dabei die generelle Kooperation im Städtenetzwerk Donauhanse, die Ergebnisse des Projekts CUPA sowie der Umgang mit Parks, Grünflächen und städtischen Erholungsflächen. Auch unterschiedliche Aspekte der Stadtentwicklung inklusive Themen wie Urban Farming wurden angesprochen.

Von Seiten der Stadt Wien nahmen DI Markus McDowell - TINA Vienna Urban Technologies and Strategies, DI Volkmar Pamer - MA 21 -Stadtteilplanung und Flächennutzung und Ing. Joachim Chen - MA 42 Wiener Stadtgärten teil. Die Dokumentation des Workshops sowie weitere Informationen zum Projekt CUPA und die Workshops der DonauHanse sind auf der Website www.donauhanse.net zu finden.

