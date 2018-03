Belvedere Winterpalais: 50.000 Besucherinnen und Besucher seit Eröffnung

Vor allem Wienerinnen und Wiener nutzten in den ersten Wochen die Gelegenheit, die renovierten Prunkräume in der Himmelpfortgasse zu besichtigen

Wien (OTS) - Wenige Wochen nach der Eröffnung des neuen Ausstellungsortes im Herzen Wiens begrüßte Agnes Husslein-Arco, Direktorin des Belvedere, am heutigen Freitag, dem 6. Dezember 2013, gemeinsam mit ihrem Team die 50.000 Besucherin im renovierten Winterpalais des Prinzen Eugen von Savoyen. Die ehemalige Residenz des berühmten Feldherrn, Kunstmäzens und Kosmopoliten - unter der Führung des Belvedere erstmals in ihrer Geschichte der Öffentlichkeit zugänglich - erfreut sich als barocke Sehenswürdigkeit von internationalem Rang nach kürzester Zeit größter Beliebtheit bei ihren Gästen.

Das Open House-Wochenende anlässlich der Eröffnung ging als erfolgreichstes in die Geschichte des Museums ein - an den Tagen der offenen Tür nutzten von den knapp 30.000 Besucherinnen und Besuchern bei freiem Eintritt vor allem die Wienerinnen und Wiener die Gelegenheit, das Barockjuwel in der Himmelpfortgasse erstmals besichtigen zu können. "Die Zusammenführung der Wohn- und Repräsentationsschlösser des Prinzen Eugen nach mehr als 260 Jahren ist ein Meilenstein für das kulturelle Erbe des ehemaligen Hausherrn, für das Belvedere als Museum und natürlich für Wien als Kulturmetropole. Es ist besonders erfreulich, dass der neue Kunststandort im Zentrum der Stadt bereits in den ersten Wochen auf so großes Interesse stößt", zeigt sich die Direktorin des Belvedere erfreut über den großen Besucheransturm in den ersten Wochen.

In der Eröffnungsausstellung Prinz Eugen von Savoyen - 350 Jahre steht der einstige Hausherr im Fokus: seine Biografie, seine militärischen Verdienste sowie die Baugeschichte des Palais.

Prinz Eugen von Savoyen - 350 Jahre

Winterpalais

Himmelpfortgasse 8, 1010 Wien

18. Oktober 2013 bis 27. April 2014

Täglich von 10 bis 18 Uhr

