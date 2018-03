FPÖ-Mölzer: Freihandelsabkommen mit den USA ist nicht im Interesse Europas

EU-Kommission will mit Geheimhaltung Bürger vor vollendete Tatsachen stellen - Europa darf nicht mit Klonfleisch überschwemmt werden

Wien (OTS) - Scharf kritisierte heute der freiheitliche Delegationsleiter im Europäischen Parlament, Andreas Mölzer, die Geheimhaltung bei den Verhandlungen über das geplante Freihandelsabkommen mit den USA. "Die Verhandlungen finden hinter verschlossenen Türen statt. Offenbar will die EU-Kommission um jeden Preis verhindern, dass Details an die Öffentlichkeit kommen und dass sich Widerstand regt. Am Ende sollen die Bürger vor vollendete Tatsachen gestellt werden", hielt Mölzer fest.

Jedenfalls sei das Freihandelsabkommen mit den Vereinigten Staaten alles andere als im europäischen Interesse, so der freiheitliche EU-Mandatar. "Es ist vor allem in Interesse der US-amerikanischen Konzerne. Außerdem besteht die Gefahr, dass die Europäische Union mit Klonfleisch und gentechnisch veränderten Nahrungsmitteln geradezu überschwemmt wird. An den hohen europäischen Standards darf nicht gerüttelt werden", forderte Mölzer.

Zudem wies der freiheitliche Europaabgeordnete darauf hin, dass das Freihandelsabkommen auch eine Entmachtung der Mitgliedstaaten zur Folge hätte. "Bei Streitigkeiten mit multinationalen Konzernen sind nicht mehr nationale Gerichte zuständig, sondern sogenannte Schiedsgerichte. Und das Verfahren bei diesen Schiedsgerichten hat mit rechtsstaatlichen Grundsätzen nichts mehr zu tun", schloss Mölzer.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at