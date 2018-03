SPÖ-Termine von 9. Dezember bis 15. Dezember 2013

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 9. Dezember 2013:

Nationalratspräsidentin Barbara Prammer absolviert mit einer ParlamentarierInnendelegation einen offiziellen Besuch in Kroatien (Zagreb).

17.00 Uhr SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder hält auf Einladung des Kautsky Kreises ein Referat (AK Wien, Konferenzsaal, Prinz-Eugen-Straße 20-22, 1040 Wien).

18.00 SPÖ-Bereichssprecherin für globale Entwicklung Petra Bayr nimmt im Anschluss der Filmvorführung "MALALA - A Girl from Paradise" an einer Diskussion zum Thema "Education is our basic right - Mädchen fordern Bildungsrechte" teil. Details und Anmeldung zur Veranstaltung unter

http://www.renner-institut.at/eventdetails/artikel/malala-a-girl-from-paradise/ (Top-Kino, Saal 1, Rahlgasse 1, 1060 Wien).

18.30 Uhr PVÖ-Präsident Karl Blecha spricht im Rahmen der Vortragsreihe "Ökonomisches Paradies: Glück oder Gefahr?" der Volkswirtschaftlichen Gesellschaft Kärnten zum Thema "Fressen uns die Alten den Kuchen weg?" (WIFI, Großer Saal, Europaplatz 1, 9021 Klagenfurt).

DIENSTAG, 10. Dezember 2013:

18.00 Uhr Das Karl Renner-Institut und das International Center for Advanced and Comparative EU-Russia (NIS) Research (ICEUR-Vienna) laden zu einem Vortrag von Simon Gdalevitch Kordonsky zum Thema "Russian Federalism: Self-Government Efforts and Separatism". Nähere Details zur Veranstaltung und zur Anmeldung finden Sie unter

http://www.renner-institut.at/eventdetails/artikel/russian-federalism-self-government-efforts-and-separatism/ (Karl-Renner-Institut, Europasaal, Eingang Gartenhotel Altmannsdorf-Hotel 2, Oswaldgasse 69/Ecke Hoffingergasse, 1120 Wien).

18.30 Uhr SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder nimmt an der Veranstaltung "40 Jahre SPÖ Stadtpartei" der SPÖ Wiener Neustadt teil (Remise der Verkehrsbetriebe, Neunkirchner Straße 61-63, 2700 Wiener Neustadt).

19.00 Uhr Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek bei der Internationalen Konferenz zum Thema "Can Mothers Stop Terrorism? -Voices from the First Line of Defense" (Ringturm, Schottenring 30, 1010 Wien).

19.00 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer hält Eröffnungsworte bei der Veranstaltung "Frauen ohne Grenzen" (Ringturm, Schottenring 30, 1010 Wien=.

MITTWOCH, 11. Dezember 2013:

10.00 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer leitet die Sitzung des Hauptausschusses des Nationalrates (Parlament).

DONNERSTAG, 12. Dezember 2013:

9.00 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer leitet die Sitzung der Präsidialkonferenz des Nationalrates (Parlament).

20.00 Uhr Das Karl-Renner-Institut und die Progressive Allianz der Sozialisten und Demokraten im Europäischen Parlament laden ein zur Podiumsdiskussion "Flucht als letzte Chance - Flüchtlinge vor den Toren Europas"; u.a. mit dem Vorsitzenden der Progressiven Allianz der Sozialisten und Demokraten im Europäischen Parlament Hannes Swoboda. Nähere Details zur Veranstaltung und zur Anmeldung finden Sie unter

http://www.renner-institut.at/eventdetails/artikel/flucht-als-letzte-chance-fluechtlinge-vor-den-toren-europas/ (Brunnenpassage, Brunnengasse 71/Yppenplatz, 1160 Wien).

FREITAG, 13. Dezember 2013:

14.30 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer spricht Grußworte bei der Buchpräsentation "Ein Mann und sein Plan. Friedrich Hillegeist in der österreichischen Sozialversicherung" (Hauptverband der Sozialversicherungsträger, Kundmanngasse 21, 1030 Wien).

17.00 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer nimmt an der Weihnachtsfeier des Bundespräsidenten für Menschen mit Behinderung teil (Präsidentschaftskanzlei, Hofburg, 1010 Wien).

SAMSTAG, 14. Dezember 2013:

11.00 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer besucht den Weihnachtsempfang der Freien Berufe Österreichs (Österreichische Notariatskammer NOTARION, Landesgerichtsstraße 20, 1010 Wien).

20.00 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer besucht das Charity Gala Dinner und Konzert zugunsten der notleidenden Bevölkerung der Philippinen nach dem Taifun "Haiyan" (Hilton Vienna, Am Stadtpark, 1030 Wien).

SONNTAG, 15. Dezember 2013:

11.00 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer besucht die Benefiz Matinèe GAUDETE (Palais Ferstl, Strauchgasse 4, 1010 Wien).

