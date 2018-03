BZÖ-GROSZ: Nelson Mandela war ein Held der Freiheit

Revolutionär für Frieden und Gerechtigkeit

Wien (OTS) - "Nelson Mandela war ein Revolutionär für Frieden und Gerechtigkeit, ein ganz großer Kämpfer gegen Gewalt und Unterdrückung, ein moderner Held der Freiheit! Er hat Millionen von Menschen Hoffnung gegeben, er hat sich aufopfernd in den Dienst der Menschlichkeit gestellt. Vor seinem übergroßen Lebenswerk kann man sich nur verneigen. Er war nicht nur ein Politiker, er war ein charismatischer Staatsmann. Im Gegensatz zum derzeitigen Heer von gesichts- und ideenlosen Staatenlenker lebte er seine Visionen und Vorstellungen von einer besseren Gesellschaft. Gerade Nelson Mandela war ein Vorbild für den heute leider verloren gegangenen Idealismus in der Politik", so BZÖ-Chef Gerald Grosz anlässlich des Todes von Nelson Mandela.

