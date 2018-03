Chorherr und Gehbauer präsentieren Innovation für kostengünstiges studentisches Wohnen: Studentenwohnheim auf Zeit

Wien (OTS) - Viele Studierende in Wien leiden unter dem Mangel an leistbarem Wohnraum. Zimmer in WGs oder Studentenwohnheimen kosten am Markt mittlerweile bis zu 550 Euro pro Monat. Hauptursache ist der Mangel an Baugründen, der die Preise für Wohnraum weiter in die Höhe treibt. Ziel ist für Studierende kostengünstigen Wohnraum zu schaffen, mit Hilfe von temporären, mobilen Wohnheimen für Studierende, sogenannten "Studentenwohnheimen auf Zeit".

Auf Grundstücken im Nahbereich der Stadt, welche erst in frühestens 5 Jahren bebaut werden, sollen kostengünstige, temporäre, ökologische Wohnangebote errichten, die in der Folge abgebaut und auf einem anderen Grundstück wieder errichtet werden ("Umstellbares Studentenwohnheim"). Dazu wurde ein Architekturwettbewerb gestartet (siehe http://bit.ly/1bjaOzt), Ende März kommenden Jahres wird ein Preisgericht die eingelangten Entwürfe beurteilen. Pro Wohnheinheit sollen Studierende nicht mehr als ca. 300 Euro pro Monat zahlen müssen.

"Mit dem "Studentenwohnheim auf Zeit" gehen wir in Zeiten von steigenden Mieten einen neuen, innovativen Weg. Wien ist auch die Stadt der Studierenden, wir wollen dem steigenden Wohnbedarf mit dieser Innovation begegnen. Leerstehende Grundstücke werden optimal genützt und günstiger Wohnraum für junge Menschen geschaffen. Ich freue mich, dass Wohnbauträger, Studentenheimbetreiber und Liegenschaftseigentümer für diese Projekt gewonnen werden konnten", so Planungs- und Wohnbausprecher Christoph Chorherr von den Grünen Wien.

Die Projekte sollen modular und flexibel entwickelt werden, das Projekt soll architektonisch, funktional, baurechtlich, und ökonomisch bei verschiedenen Größen machbar sein. Von Baumaterial bis Energiekonzept wird ein möglichst hoher Standard angestrebt: nach Möglichkeit "Nullenergie" oder "EnergiePLUS-Status". Fassade und Dach sollen für Photovoltaikmodule geeignet sein oder gleich mitgedacht werden, um auch Energie zu erzeugen. Die Ausstattung soll der Standardausstattung von Studentenheimen entsprechen. Die Errichtungskosten sollen rund 35.000 Euro je Heimplatz (ohne Photovoltaikanlage) nicht übersteigen. Ein erstes Projekt für 80 StudentInnen soll in der Seestadt Aspern entstehen. Der Bauplatz ist etwa 3.500 m2 groß.

Michael Gehbauer, Geschäftsführer Wohnbauvereinigung für Privatangestellte: "Für die Wohnbauvereinigung für Privatangestelle gemeinnützige Gesellschaft m.b.H. (WBV-GPA) ist das studentische Wohnen, sowie z.B. beim in Bau befindlichen energieoptimierten "GreenHouse", dem Studentenheim in der Seestadt Aspern, auch immer mit Experimenten verbunden. Es ist daher für uns eine besondere Freude, beim Wettbewerb "Studentenheim auf Zeit" als Bauträger dabei sein zu dürfen. Flexibilität und Mobilität sind Anforderungen, denen sich Studenten heute selbstverständlich stellen müssen. Dies sollte sich beim studentischen Wohnen auch widerspiegeln."

Claudia Nutz, Vorstand Wien 3420, Aspern Development AG:

"Studentisches Wohnen auf Zeit verkörpert Grundprinzipien der Seestadt Aspern: Innovation, Flexibilität und natürlich den Menschen in den Mittelpunkt rücken. Die junge Generation bei einem guten Start ins Leben zu unterstützen ist essentiell für unsere Gesellschaft. Für die Wien 3420 AG war also sofort klar, dass wir hier einen Beitrag leisten."

Sabine Straßer, Geschäftsführerin home4students, Österreichische Studentenförderungs-stiftung: "Ich finde den Gedanken, freie Flächen vorübergehend als Wohnraum für Studierende zu nutzen, extrem verführerisch. Gerade in Wien ist der Bedarf sehr hoch und mit der gegebenen Immobilienpreisentwicklung wird es immer schwieriger leistbare Projekte zu verwirklichen. Ich erhoffe mir vom Wettbewerb innovative und spannende Konzepte betreffend Gestaltung und Nutzung. Mein Lieblingsobjekt, unser fast 20 Jahre alter Erlachplatz, ist diesbezüglich leider immer noch eine Ausnahmeerscheinung."

Günther Jedliczka, Geschäftsführer OeAD Housing: "Unser Ziel ist es, ökologische, qualitativ hochwertige Gebäude für internationale Studierende zu bauen unter dem Motto "passive houses for active students".

Rückfragen & Kontakt:

Pressereferat

Tel.: (+43-1) 4000 - 81814

presse.wien @ gruene.at

http://wien.gruene.at