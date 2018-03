FSG verneigt sich vor Nelson Mandela

Politik der Versöhnung siegte über das kapitalistische System von Ausbeutung und Unterdrückung

Wien (OTS/FSG) - "Nelson Mandela hat politisch einen weiten Weg hinter sich gelassen: einen Weg des Kampfes gegen das unmenschliche Apartheid-Regime und zugleich einen Weg des Kampfes für die Ausübung freier Menschen- und Gewerkschaftsrechte sowie für demokratische Strukturen in Südafrika", sagt Willi Mernyi, Bundesgeschäftsführer der Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen (FSG), in Würdigung des verstorbenen Friedensnobelpreisträgers Nelson Mandela. "Nelson Mandela brauchte einen langen Atem, um seine Ziele zu erreichen. Seine Politik der Versöhnung gab ihm die nötige Ausdauer."

Nelson Mandela besiegte die Apartheid durch das Brechen der Mauer des Schweigens: Internationale Boykottwochen gegen den Kauf südafrikanischer Früchte beziehungsweise Obst aus Dosen erhöhten in den 1980er Jahren den Druck auf die jahrzehntelange Apartheid-Politik: "Je mehr wir über die unmenschlichen Zustände in Südafrika wussten, desto mehr blieb uns der Bissen im Halse stecken", erinnert sich Mernyi an die damaligen Protestaktionen vor heimischen Supermärkten.

Die Hautfarbe entschied über die Qualität der Ausbildung und über die Zukunft der Menschen. Jene Menschen, die sich gegen das Regime auflehnten, befanden sich schnell in Gefängnissen. Gewerkschaften waren ohnehin verboten. Viereinhalb Millionen Reiche profitierten von der Apartheidpolitik und beherrschten beziehungsweise unterdrückten über 25 Millionen verarmte Menschen.

"Mit unserem Boykott in Österreich unterstützten wir damals die Rebellion der jungen SüdafrikanerInnen gegen ihre Unterdrücker. Nelson Mandela und seine Bewegung verstärkten aber auch unser Engagement im Kampf gegen jede Form von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Unterdrückung, Ausbeutung oder Einschränkung von freien Menschen- und Gewerkschaftsrechten", sagt Willi Mernyi abschließend.

