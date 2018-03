Harald Plöckinger neuer Vizepräsident von Austrian Standards

Außerordentliche Vollversammlung wählt KTM-Vorstandsmitglied zum Nachfolger von Dr. Bernd Vogl.

Wien (OTS) - Dipl.-Ing. Harald Plöckinger ist neuer Vizepräsident von Austrian Standards. Der 52-jährige Oberösterreicher wurde Mittwochabend, 4. Dezember 2013, bei einer außerordentlichen Vollversammlung einstimmig in diese Funktion gewählt. Er tritt damit die Nachfolge von Dr. Bernd Vogl, Vorstandsdirektor a.D. der Voith Austria Holding AG an.

Plöckinger, Absolvent der TU Graz (Maschinenbau) ist Vorstandsmitglied der KTM Sportmotorcycle AG sowie der KTM AG und verantwortlich u.a. für Logistik, Business Development, Produktion, Einkauf und die Kooperation mit dem indischen Fahrzeughersteller Bajaj Auto Ltd. Frühere Karrierestationen waren die Motorenentwicklung bei BMW sowie Produktionsleitung und Geschäftsführung bei Bombardier-Rotax.

"Normen bedeuten Sicherheit", so Plöckinger, "indem sie etwa Werkstoffeigenschaften von Bauteilen definieren oder eindeutige Vorgaben für Produktionsabläufe liefern. Das gibt auch Rechtssicherheit." Außerdem, so ist der neue Vizepräsident von Austrian Standards überzeugt, bedeutet es einen klaren strategischen Vorteil, wenn man an der Entwicklung von Standards teilnimmt. Als eine seiner wichtigsten Aufgaben als Vizepräsident sieht es Plöckinger, die Bedeutung von Standards stärker bewusst zu machen, denn sie seien "die 'common language' einer internationalen, arbeitsteiligen Wirtschaft und öffnen den Zugang zu neuen Märkten".

Präsident von Austrian Standards Institute ist Univ.Prof. DDr. Walter Barfuß, Vizepräsidenten sind Dipl.-Ing. Walter Ruck, Obmann der Sparte Gewerbe und Handwerk Wien, und Sektionschef Dr. Manfred Matzka, Leiter der Sektion I (Präsidium) im Bundeskanzleramt.

Austrian Standards ist seit 1920 die österreichische Plattform für die Entwicklung von Normen, Standards und Regelwerken, die sicherstellen, dass eins zum anderen passt und das Leben verlässlich besser funktioniert. Bei dieser unabhängigen Organisation entwickeln rund 6 000 Fachleute aus den unterschiedlichsten Bereichen, unterstützt von den 123 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Austrian Standards, praktisch anwendbare Regelwerke und gestalten Europäische und Internationale Normen führend mit. Standards sorgen in Österreich für ein jährliches Mehr an innovativer Wirtschaftsleistung in Höhe von rund 2,5 Mrd. Euro pro Jahr.

