FPÖ-LPO Ragger: Eine gute Lösung für die Schule Harbach

Noch zwei Jahre Betrieb statt Schließungsdiktat der SPÖ

Klagenfurt (OTS) - "Es gibt jetzt eine gute Lösung für die Behindertenschule in Harbach in Klagenfurt statt des Schließungsdiktates von LH Dr. Peter Kaiser und Sozialreferentin LHStv. Dr. Beate Prettner. Der Schulbetreiber, die Diakonie, ist bereit die Schule bis zum Sommer 2016 weiter zu führen, wenn das Land die entsprechenden Bedingungen schafft", erklärt der Obmann der Kärntner Freiheitlichen LR Mag. Christian Ragger.

Es komme vor allem darauf an, dass das Land den Lehrern eine klare Perspektive bietet, dass sie nach 2016 nahtlos an anderen Schulen weiterbeschäftigt werden. Denn die Diakonie lege mit Recht Wert darauf, dass alle Pädagogen bis zum Auslaufen des Schulbetriebes an Bord bleiben. Nur auf diese Weise könne die hohe Betreuungsqualität aufrechterhalten werden.

Nach demselben Modell habe er, Ragger, auch die Kinder der Gutenbergschule gemäß dem Prinzip der Inklusion langsam in den Regelbetrieb anderer Schule überführen wollen. "Das kann und darf man nicht von heute auf morgen machen. Kinder und Eltern müssen vorbereitet werden. Wenn die Schule Harbach noch zwei Jahre bestehen bleibt, können sich die Familien darauf einstellen", betont Ragger. Etwa 20 Kindern werde damit die Möglichkeit geboten, dass sie ihre Schulpflicht in der gewohnten Umgebung beenden können.

Ragger ist überzeugt, dass man die Wünsche der Diakonie für ein langsames Auslaufen der Schule erfüllen kann. Auch für die betroffenen Lehrkräfte sei das eine gute Lösung, wenn sie eine Garantie bekommen, dass sie ab 2016 in den Landesdienst wechseln können und sich auch ihren zukünftigen Arbeitsplatz mit aussuchen können. "Man darf Harbach nicht ohne jedes soziale Gespür überfallsartig schließen", betont Ragger. Es bedauert, dass das Land die Konzepte der Diakonie für die Schule Harbach abgelehnt hat und damit ein viel zu schnelles Ende der Schule provoziert hat. "Die betroffenen Eltern und Kinder wurden zur Unzeit verunsichert. Das muss jetzt repariert werden", fordert Ragger.

