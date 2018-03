Josef Grubner ist neuer Präsident der Interessenvertretung der NÖ Familien

Wien (OTS) - Seit 4. Dezember 2013 ist OStR Prof. Dr. Josef Grubner neuer Präsident der Interessenvertretung der NÖ Familien. Damit tritt Grubner die Nachfolge von LAbg. a. D. Dipl. Päd. Erika Adensamer an, der für ihr langjähriges und umsichtiges Leiten der Interessenvertretung der NÖ Familien großer Dank gebührt.

"Leben in einer Familie oder einer familienähnlichen Beziehung ist für den Großteil der Österreicher/innen von enormer Bedeutung. Eine Familie zu sein heißt, Werte und Traditionen zu leben, Generationen zu vereinen und sich gemeinsam für Zuwendung, Sicherheit, Versorgung, Erziehung und Bildung einzusetzen. Um dieses 'heilsame Biotop' zu schützen, werde ich mich für Wahlfreiheit und Flexibilität, für Chancengerechtigkeit und innerfamiliäre Betreuung sowie für Bewusstseins- und Elternbildung einsetzen", so Grubner in einem ersten Statement nach der Wahl. "Die Interessenvertretung soll auch weiterhin der Öffentlichkeit als Sprachrohr dienen und Probleme der Familien ernst nehmen!"

Grubner will auch künftig Expert/innen aus den unterschiedlichen Fachbereichen einladen, um der zunehmenden Vielfalt der familienähnlichen Lebensmodelle Rechnung zu tragen und eine neue Ära der NÖ Familienpolitik einleiten. "Dazu müssen wir gemeinsam für einen höheren Stellenwert der Familien in der Gesellschaft und für mehr finanzielle Unterstützung eintreten!"

Unterstützt wird Grubner durch die Vizepräsidentin Irene Bamberger (NÖ Familienbund) und durch den Vizepräsidenten Andreas Kollross (Kinderfreunde NÖ) sowie durch weitere Leitungsmitglieder vom NÖ Familienbund, von den Kinderfreunden NÖ, vom Katholischen Familienverband der Erzdiözese Wien und vom Freiheitlichen Familienverband NÖ.

Zur Person

OStR Prof. Dr. Josef Grubner, Erziehungswissenschafter i. R., wohnt in der Gemeinde Markersdorf - Haindorf, ist verheiratet, Vater von 4 erwachsenen Kindern und 11-facher Großvater.

Zehnjährige Unterrichtspraxis an NÖ Pflichtschulen; zeitgleich Studium der Pädagogik und Psychologie; 1976 - 1984 Univ.-Assistent am Institut für Erziehungswissenschaften (bei Prof. Heitger, Uni Wien), von 1984 - 2008 Professor an der Pädagogischen Akademie bzw. an der Pädagogischen Hochschule des Bundes in Wien; seit 1996 Vorsitzender des Katholischen Familienverbandes der Diözese St. Pölten und seit 2010 Vizepräsident der Interessenvertretung der NÖ Familien; seit 4. 12. 2013 Präsident der Interessenvertretung der NÖ Familien.

Rückfragen & Kontakt:

Interessenvertretung der NÖ Familien

Landhausplatz 1, Haus 1, Top 2

3109 St. Pölten

Tel.: +432742/9005-16494 FAX: 16290

interessen.familie @ noel.gv.at

www.interessen-noefamilien.at