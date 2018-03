CEE Stock Exchange Group verwendet ab heute geschlossen das XETRA(R) Handelssystem

"one-stop-shop" Lösung: Vereinfachter Zugang zu den vier Märkten für neue Handelsteilnehmer

Wien (OTS) - Mit dem heutigen Tag wird das XETRA(R) Handelssystem auch an der Börse Budapest eingeführt. Das international anerkannte und bewährte Handelssystem ist nun an allen Börsen (Budapest, Laibach, Prag und Wien) der CEE Stock Exchange Group (CEESEG) im Einsatz. Die größte Börsengruppe in Zentral- und Osteuropa hat damit ein wichtiges Projekt im Rahmen der Harmonisierung der technischen Infrastruktur abgeschlossen. Handelsteilnehmern wird aufgrund des einheitlichen Systems und Service der IT-Aufwand für den Zugang zu den vier Märkten erleichtert. Ein weiterer neuer Vorteil für Handelsmitglieder resultiert aus der Vereinheitlichung der Mitgliedschaftsverträge. Als "one-stop-shop" konzipiert können die Zugänge zu allen vier Börsen nun bei einer zentralen Anlaufstelle beantragt werden. Potenziellen Mitgliedern wird durch die vereinfachten Verträge der Weg zur Börsemitgliedschaft wesentlich erleichtert.

Zusätzlich zum direkten Zugang zum einheitlichen Handelssystem XETRA(R) bietet die CEESEG kundenorientierte Verbindungsmöglichkeiten zur Börse an. Eigens für die Bedürfnisse kleiner und mittlerer Brokerhäuser wurde der CEE-Trader, eine benutzerfreundliche und kostengünstige Softwarelösung auf Internetbasis, entwickelt. Mit der Schnittstelle CEESEG-FIX wurde eine weitere den internationalen Standards entsprechende Anbindungsvariante ausgebaut.

Die vier Börsen unserer Gruppe vertreten die Interessen der Region Zentral- und Osteuropa seit Mitte der 90-er Jahre. "Die CEESEG bietet ihren Marktteilnehmern state-of-the-art Infrastruktur und maßgeschneidertes Serviceportfolio. Mit der Einführung des XETRA(R) Systems stärken wir nicht nur den gemeinsamen Auftritt unserer Partnerbörsen, sondern bringen auch Know-How und einheitliche Standards in die Kapitalmärkte der Region. ", zeigt sich Michael Buhl, Mitglied des Vorstandes der CEESEG mit dem Projektabschluss zufrieden.

"Das einheitliche System und unser dazugehöriges Anbindungsportfolio ist ein weiteres Plus für die Präsentation bei der Akquisition neuer Handelsteilnehmern sowie auf dem internationalen Investorenparkett. Die Diversität unter unseren Investoren hat sich in den letzten Jahren verbreitert. Wir werden auf den zahlreichen gemeinsamen Roadshows weiter daran arbeiten, das internationale Interesse an der CEE Region zu steigern.", so Petr Koblic, Mitglied des Vorstandes der CEESEG.

Das XETRA(R) Handelssystem ist weltweit für seine extrem hohe Zuverlässigkeit und seine Schnelligkeit bekannt. Zudem sorgen die im System integrierten automatischen Schutzmechanismen für Preisstabilität und die höchsten Sicherheitsstandards. Das Handelssystem wird von etwa 4.700 Händlern in 220 Finanzinstituten aus 18 Ländern verwendet.

Über die CEE Stock Exchange Group

Die CEE Stock Exchange Group (CEESEG) bestehend aus den Börsen Budapest, Laibach, Prag und Wien ist die größte Börsengruppe in der Region. Zusätzlich zu den vier Wertpapierbörsen, betreibt die CEESEG drei Warenbörsen und ist an fünf Clearing-Systemen (CCPs) sowie zwei Zentralverwahrern (CSDs) beteiligt. Um die Liquidität der Märkte zu steigern, vereinfacht die CEESEG den Marktzugang und den Handel an den lokalen Handelsplätzen. Die CEESEG-Börsen kooperieren mit 12 Börsen in Zentral- und Osteuropa und werden für dieses einzigartige CEE-Know-how weltweit geschätzt.

