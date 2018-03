FP-Schock: Weitere Ostöffnung des Arbeitsmarkts muss verhindert werden!

Ein Arbeitslosen-Rekord jagt den anderen - und ab Jänner soll noch mehr Billig-Konkurrenz nach Wien kommen

Wien (OTS/fpd) - 125.308 Wienerinnen und Wiener suchen verzweifelt einen Arbeitsplatz - vergeblich. "Im Vergleich zum November des Vorjahres bedeutet das ein erneutes Plus von 11,9 Prozent. Wir haben in der Hauptstadt bereits eine Arbeitslosenquote von weit mehr als 13 Prozent. Und das Problem betrifft alle Gruppen. Männer, Frauen, Junge, Ältere - niemand bleibt von dem knallharten Verdrängungswettbewerb verschont, den eine unselige Allianz aus Rot, Schwarz und Grün durch das rücksichtslose Niederreißen der Grenzen für Billig-Arbeiter aus dem Osten zu uns gebracht hat", erklärt Wiens FPÖ-Stadtrat DDr. Eduard Schock. Und der Horror soll weiter verschärft werden: "Bereits die erste Öffnung im Jahr 2011 hat fast 6.000 Wienerinnen und Wienern den Job gekostet. Ab 1. Jänner sollen nun auch die vermutlich durch ein monatliches Durchschnittseinkommen von etwa 100 Euro in der Heimat besonders anspruchslosen Bulgaren und Rumänen unseren eigenen Bürgern und gut integrierten Ausländern Konkurrenz machen dürfen. Das ist verantwortungslos und muss unter allen Umständen verhindert werden, sonst droht unser Arbeitsmarkt endgültig zu kollabieren!" (Schluss)

