AK-Wertschöpfungsbarometer - Gewinnauszahlungen im Verhältnis zu den Personalaufwendungen auf Rekordhöhe

Linz (OTS) - 2012 überstieg die durchschnittliche Pro-Kopf-Wertschöpfung (Produktivität) in österreichischen Mittel-und Großbetrieben den durchschnittlichen Pro-Kopf-Personalaufwand um 34.540 Euro. Damit ist dieser Wert erstmals seit einem Jahrzehnt der Steigerung spürbar gesunken. "Das ist ein klares Zeichen für die sich eintrübende Konjunktur. Dennoch sind die durchschnittlichen Gewinnauszahlungen an die Eigentümer/-innen pro Beschäftigtem mit 16.478 Euro auf einen neuen Rekordwert gestiegen. Geld, das für die Finanzierung neuer Arbeitsplätze, höherer Löhne, geringerer Arbeitszeit oder von Innovationen fehlt", kritisiert AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer.

Die AK Oberösterreich errechnet anhand der veröffentlichten Jahresabschlüsse mittlerer und großer Unternehmen seit Jahren, wie sich die Produktivität der Beschäftigten im Vergleich zu den Personalaufwendungen entwickelt. Jetzt wurde diese Auswertung um die Daten der aktuell vorliegenden, verwendbaren Jahresabschlüsse 2012 erweitert. Auf kleine Betriebe sind aus der Studie keine Rückschlüsse möglich.

Schwache Konjunkturentwicklung drückt auf Wertschöpfung pro Kopf Ergebnis für die untersuchten Unternehmen: 2012 überstieg die durchschnittliche Pro-Kopf-Wertschöpfung (Produktivität) in den untersuchten 902 Mittel- und Großbetrieben den durchschnittlichen Pro-Kopf-Personalaufwand um 34.540 Euro. Nach einem Jahrzehnt der Steigerung geht dieser Wert damit erstmals spürbar zurück. Das liegt nicht an überdurchschnittlichen Lohnsteigerungen, sondern vor allem an der schwachen Konjunkturentwicklung. Im Laufe der letzten zehn Jahre hat sich der Wert allerdings deutlich zu Gunsten der Unternehmen vergrößert. Von 2002 bis 2012 stieg er um mehr als 36 Prozent - der Verbraucherpreisindex im gleichen Zeitraum nur um 22,7 Prozent.

Alarmierend ist, dass trotz deutlicher Krisenanzeichen die Gewinnauszahlungen an die Eigentümer/-innen pro Beschäftigter/pro Beschäftigtem 2012 auf einen neuen Rekordwert gestiegen sind. Mit durchschnittlich 16.478 Euro liegen sie um mehr als 100 Prozent über dem Wert des Jahres 2002! Der Personalaufwand pro Beschäftigter/pro Beschäftigtem ist im gleichen Zeitraum nur um 28,4 Prozent gewachsen. Mit den Dividenden hätten höhere Löhne, neue Arbeitsplätze, geringere Arbeitszeit oder Innovationen finanziert werden können.

Erweiterungsinvestitionen gehen wieder leicht zurück

Gerade in einer konjunkturell unruhigen Zeit ist es besonders wichtig, dass ein großer Teil der erzielten Gewinne in den Fortbestand des Unternehmens und seiner Arbeitsplätze investiert wird. Mit zukunftsfähigen Investitionen in beschäftigungsfördernde Sachanlagen kann zudem auch der Unternehmenswert nachhaltig gesteigert werden. Die durchschnittliche Investitionsneigung (prozentuelles Verhältnis der Sachinvestitionen zum Wertverlust der Sachanlagen) der untersuchten Mittel- und Großunternehmen hat sich 2012 nach 145 Prozent im Jahr 2011 wieder auf rund 137 Prozent reduziert und liegt damit leicht über dem Wert des Jahres 2010. Nach dem Produktions- und Investitionseinbruch im Zuge der Wirtschafts-und Finanzkrise hatte 2011 ein hoher Nachholbedarf bestanden.

Kaufkraft muss dringend gestärkt werden

Die Mitarbeiter/-innen haben mit ihrer Produktivität wesentlich dazu beigetragen, dass viele österreichische Unternehmen zufriedenstellende Ergebnisse und eine hohe Rentabilität des eingesetzten Eigenkapitals erzielen konnten. Gleichzeitig belasten aber satte Gewinnauszahlungen an die Eigentümer/-innen die Entwicklung der Unternehmen und Arbeitsplätze. Auch der Wertschöpfungsbarometer 2012 zeigt, dass sich die Verteilungsschieflage verfestigt hat. Über Jahre geringe Lohn- und Gehaltserhöhungen schwächen die Kaufkraft in Österreich und werden so zum Bumerang.

"Einerseits hohe Gewinnausschüttungen vorzunehmen und anderseits Lohnzurückhaltung zu fordern, ist nicht akzeptabel. Wir brauchen faire Löhne und Gehälter und eine flächendeckende Anhebung der kollektivvertraglichen Mindestlöhne und -gehälter auf 1500 Euro. Und eine Verteuerung der Überstunden - etwa durch eine Abgabe für Unternehmen in Höhe von einem Euro je geleisteter Über- und Mehrarbeitsstunde - soll Unternehmen dazu bringen, diese abzubauen und in mehr Arbeitsplätze umzuwandeln", fordert AK-Präsident Kalliauer.

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Oberösterreich, Kommunikation

Dr. Walter Sturm

Tel.: (0732) 6906-2192

walter.sturm @ akooe.at

ooe.arbeiterkammer.at