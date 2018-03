Belakowitsch-Jenewein: Patienten sollen todgespart werden

Koalitionsverhandlungen: Im Gesundheitsbereich drohen massive Einschnitte

Wien (OTS) - Mit großer Sorge um die österreichischen Patienten und einer gehörigen Portion Ärger wegen der absoluten Reformresistenz von SPÖ und ÖVP, beobachtet die freiheitliche Gesundheitssprecherin NAbg. Dr. Dagmar Belakowitsch-Jenewein die laufenden Koalitionsverhandlungen im Gesundheitsbereich. "Trotz des selbstauferlegten Schweigegelübdes der Koalitionsverhandler dringen nun die ersten Grauslichkeiten durch", so Belakowitsch-Jenewein.

Offenbar gelte am Verhandlungstisch das Motto "Nur ein toter Patient ist ein guter Patient, denn dann sparen wir uns seine Pension", zeigte sich Belakowitsch-Jenewein erschüttert von der absoluten Unbeweglichkeit der Verhandler. So werde in den nächsten Jahren auch weiterhin ausschließlich auf dem Rücken der Patienten "gespart". Statt der maroden Situation der einzelnen Krankenkassen endlich mit Strukturbereinigungen - also Zusammenlegungen - entgegenzutreten, falle SPÖ und ÖVP nichts anderes ein, als die Patienten zu belasten, kritisierte Belakowitsch-Jenewein.

"Im Gesundheitssystem ist nicht zu wenig Geld, es wird nur falsch eingesetzt", verwies Belakowitsch-Jenewein auf das Sanierungskonzept der FPÖ, das etwa die Zusammenlegung der 22 Krankenversicherungsträger vorsehe. Offenbar seien SPÖ und ÖVP jedoch ihre Verwaltungsrepräsentanten, Parteigünstlinge und Politpensionäre, die in den Glaspalästen der Kassen versorgt würden, wichtiger als die Patienten, so Belakowitsch-Jenewein.

Es stelle sich die Frage, was der scheidende Gesundheitsminister Stöger in seiner Amtszeit anderes getan habe, als mit zugeschossenem Steuergeld eine Sanierung der Kassen vorzuschwindeln. "Nur durch frisches Geld konnte ein Gebahrungsüberschuss erzielt werden. Die reguläre Geschäftstätigkeit war bei der Mehrheit der Gebietskrankenkassen stets negativ!", erinnerte Belakowitsch-Jenewein. Doch anstatt darauf zu reagieren und endlich vernünftige Maßnahmen zu setzen, die zu einer Entlastung der angespannten finanziellen Situation führen könnten, sei das Problem nur verschoben und vergrößert worden, so Belakowitsch-Jenewein.

Offensichtlich solle auch in den nächsten Jahren weitergewurstelt werden, um nur ja keine tatsächliche Reform angehen zu müssen. "Denn eine Reform bedeutet sowohl für die SPÖ als auch für die ÖVP massive Einschnitte in ihre Privilegien, Pfründe und Postenschachereien", zeigte Belakowitsch-Jenewein die wahren Hintergründe des Reformstaus im Gesundheitswesen auf. "Es wird höchste Zeit für einen Führungswechsel und Gesundheitspolitik im Interesse der Bevölkerung", so Belakowitsch-Jenewein.

