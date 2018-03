KRONEHIT Nummer 1 der deutschsprachigen Radiosender auf Facebook

Wir sind die meisten Likes: Österreichisches Privatradio setzt sich an die Spitze der Radio-Facebook Charts

Wien (OTS) - KRONEHIT hat seit dieser Woche die größte Community aller deutschsprachigen Radiosender auf Facebook. Mit über 353.000 Fans liegt KRONEHIT an der Spitze aller deutschsprachigen Radiosender.

"Österreich ist ein sehr Facebook-affines Land. Dass an der Spitze der Charts gleich zwei österreichische Sender liegen zeigt, dass Radiomacher in Österreich Facebook gut umsetzen", so KRONEHIT Programmchef Rüdiger Landgraf. Knapp hinter KRONEHIT liegt Ö3 auf Platz 2, gefolgt von den deutschen Sendern sunshine, bigFM, 1Live und Antenne Bayern, die zum Teil über deutlich größere UKW-Verbreitungsgebiete verfügen. Ein Grund für diesen Erfolg ist die enge Hörerbindung durch das Digitalradio KRONEHIT Interactive, das von der KRONEHIT Facebookgruppe gestaltet wird.

Aber auch im Vergleich der Mediengattungen schneidet Radio - und hier speziell KRONEHIT - sehr gut ab: Die Likes liegen in Österreich deutlich vor Zeitungen, Zeitschriften oder Fernsehen. "Radio das soziale Massenmedium, das zeigt sich nicht nur an den hervorragenden Fanzahlen auf Facebook, sondern auch die Teilnahme an Aktionen und Feedback ist enorm" schildert KRONEHIT Verkaufsdirektor Mario Frühauf: "Wir hatten vor drei Wochen eine Promotion, mit der wir in einer Woche über 1,3 Millionen Comments erzielt haben - von über 160.000 Teilnehmern." Mit eigenen Facebook-Apps, die im Haus entwickelt werden, können ab sofort auch Werbekunden verstärkt von dieser Reichweite profitieren.

Hintergrund des Erfolgs ist jahrelange Arbeit im KRONEHIT New Media Department, in dem neben Facebook auch Produkte wie 16 neue Digitalradios (von Dance über House bis zum Ethno-Channel Balkan Beats), personalisiertes Streamingradio mit Millionen Hits, 100% Gratis (KRONEHIT Select) und zahlreiche Apps für iPhone und iPad entwickelt wurden, gemeinsam mit externen Firmen.

KRONEHIT wird auch weiterhin offensiv in den Bereich New Media investieren, verspricht Geschäftsführer Dr. Ernst Swoboda: "Unsere nächsten Schritte sind individuelle Spotvermarktung in den Streams und neue Apps, auch im Non-Audio Bereich."

DAB+ habe dabei derzeit keine Priorität: "Wenn wir nach Deutschland sehen, entdecken wir keinen Riesen-Run auf die Geräte. Und wir wollen dort sein, wo auch das Wachstum ist", so Dr. Swoboda.

Über KRONEHIT:

KRONEHIT ist Österreichs meist gehörtes Privatradio mit über 900.000 Hörern pro Tag und 2,7 Millionen Hörern pro Woche. Es zählt zu den am stärksten wachsenden Medien in Österreich und konnte seine Reichweite in den letzten 10 Jahren in etwa verdreifachen.

Rückfragen & Kontakt:

KRONEHIT Radio BetriebsgmbH

Mag. Daniela Prelog

Marketing & PR

Tel.: +43-1-600 6100-171

mailto: daniela.prelog @ kronehit.at

www.kronehit.at