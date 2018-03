FPÖ-Obermayr: Nervosität konservativer EU-Parteien steigt

Patriotische Parteien EU-weit im Aufwind

Wien (OTS) - "Wenige Monate vor der EU-Wahl steigt die Nervosität der konservativen EU-Parteien", stellt der EU-Abgeordnete der FPÖ Mag. Franz Obermayr fest. "Anstatt patriotische Parteien als rechtspopulistisch abzustempeln sollten sich gerade diese blinden EU-Fanatiker lieber unsere Argumente anhören." Es gehöre zu einer demokratischen Diskussionskultur auch politischen Mitbewerbern zuzuhören anstatt diese mitsamt ihren Wählern zu verunglimpfen. "Kritikfähigkeit und Dialogbereitschaft seien eine Frage der Gesprächskultur", so Obermayr weiter. "Gerade einmal 51 Prozent der Österreicher betrachten den EU-Beitritt nachträglich als richtige Entscheidung. Das kann man nicht einfach vom Tisch wischen, sondern damit muss man sich auseinandersetzen", mahnt Obermayr ein.

Dass sich auch die patriotischen Parteien in der EU zusammenschlössen, sei ebenfalls deren gutes Recht. "Skeptizismus gegenüber vielen Entwicklungen in der EU - sei es beim Euro oder der Regulierungswut - ist durchaus angebracht und wird auch von vielen Wissenschaftlern so bestätigt", weist Obermayr hin. Allen, die nun schon wieder ein grundlegendes Bedürfnis verspürten sich von den patriotischen EU-Parteien abzugrenzen, schreibt Obermayr ins Stammbuch: "Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit!"

