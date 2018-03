"Mehr als ein Dach über dem Kopf - Siedlungen mit Lebensqualität"

Stadt-Umland-Konferenz zu Fragen von Verdichtung und Siedlungserweiterung

St. Pölten (OTS/NLK) - Seit 2006 wird im Rahmen des Stadt-Umland-Managements Wien/Niederösterreich eine jährliche Fachkonferenz zu regionalen, die Landesgrenzen überschreitenden Fragestellungen abgehalten, die gleichzeitig als Plattform für Meinungs-, Erfahrungs- und Ideenaustausch sowie Nährboden für neue, regional abgestimmte Strategien und Projekte dient. Die diesjährige Konferenz, die kürzlich mit rund 190 Vertretern aus Politik, Verwaltung, Wissenschaft und Planung im Wiener Rathaus stattgefunden hat, widmete sich dem Thema "Mehr als ein Dach über dem Kopf -Siedlungen mit Lebensqualität":

Das dynamische Bevölkerungswachstum stellt die Stadt Wien und viele Umlandgemeinden vor die Herausforderung, ob und wie sie in Zukunft wachsen wollen. Bauland wird knapp oder teuer, steigende Energie- und Infrastrukturkosten erfordern entsprechende Siedlungsstrukturen, gleichzeitig ist vielfach große Skepsis in der Bevölkerung gegenüber Verdichtung und neuen Wohnbauprojekten spürbar.

Vor diesem Hintergrund griffen die Teilnehmer der Konferenz Zukunftsfragen auf, die sich in vielen Gemeinden stellen: Wie können Verdichtung und Siedlungserweiterung im städtischen und dörflichen Umfeld so gelingen, dass die Lebensqualität gesichert bleibt? Welche Modelle des Siedlungs- und Städtebaus sind zukunftsweisend und passen in unsere Strukturen? Welche Infrastruktur und Ausstattung braucht es, damit Verdichtung nicht als Bedrohung erlebt wird? Wie können Neuankömmlinge in bestehende Strukturen integriert werden? Wie können die Anliegen der schon Ansässigen in Planungsprozessen gehört und gewürdigt werden?

Nähere Informationen beim Stadt-Umland-Management Wien/Niederösterreich unter 02252/9025-11637, DI Andreas Hacker, und 0664/859 01 17, DI Renate Zuckerstätter-Semela, bzw. www.stadt-umland.at.

