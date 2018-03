Pressekonferenz im Café Eiles: Montag 9. Dezember 2013, 9:30 Uhr 1080 Wien, Josefstädterstr. 2, Ecke Landesgerichtsstraße

Gegen das Sterben an den Grenzen! Für einen neuen Kurs!

Wien (OTS) - Michael Genner, Obmann von Asyl in Not: Wogegen demonstrieren wir am Tag der Menschenrechte? Gegen das Sterben im Meer, gegen Dublin als Asylverhinderungsinstrument, gegen Schubhaft, gegen die Verwahrlosung der Judikatur ...

Elias Bierdel, Mitbegründer der NGO "Borderline Europe", vormals Leiter von "Cap Anamur", spricht über Menschenrechtsverletzungen an den EU-Außengrenzen.

Rita und Natalya K., Angehörige einer von Abschiebung bedrohten Flüchtlingsfamilie aus Kirgistan, berichten über sich und ihre Familie, wie sie die Zeit in Österreich erlebt haben

und ihre Hoffnung auf eine Zukunft in Sicherheit - ohne Angst und Bedrohung... Eine BürgerInnen-Initiative in Oberösterreich setzt sich für ihr Bleiberecht ein.

Alex Pollak, SOS Mitmensch, appelliert an die künftige österreichische Bundesregierung und mahnt grundlegende Änderungen im Asyl- und Fremdenwesen ein.

Zum Tag der Menschenrechte ruft ein breites Bündnis, initiiert von Asyl in Not, zu einer Kundgebung gegenüber dem Haus der EU in der Wipplingerstraße 35 auf.

Rückfragen & Kontakt:

Telefonische Rückfragen:

Michael Genner, 0676 - 63 64 371

Kübra Atasoy, 0650 733 95 64

www.asyl-in-not.org