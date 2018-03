FP-Jung zu Prostitution: Kein Verbot, aber weg von der Straße!

SPÖ und Grüne haben das alte Ärgernis nur verlagert, aber nicht gelöst

Wien (OTS/fpd) - Im Zuge des jetzt in Frankreich beschlossenen Totalverbotes ist die Debatte über das leidige Thema wieder nach Österreich und besonders nach Wien übergeschwappt. "Die hochgejubelte neue Regelung hat nichts gelöst und nur zu einer Konzentration des Problems in Liesing geführt", kritisiert FPÖ-Bezirksparteiobmann LAbg. Mag. Wolfgang Jung die durch die Sperre des Prater-Areals verschärfte Situation im Bezirk.

Der kommende Winter und die vorverlegten Erlaubniszeiten werden die Bürger noch weiter auf die Palme bringen und der Schnee wird die Stadtreinigung hinsichtlich der "Hinterlassenschaften am Arbeitsplatz" noch mehr fordern. Dazu ist ein deutlicher Anstieg der Konkurrenz ab 2014, nach der gänzlichen Öffnung des Marktes für Bulgarinnen und Rumäninnen, zu erwarten. Konflikte um die Standplätze seien in Folge unvermeidbar.

Jung dazu: "Wir Freiheitliche sehen eine Lösung nur in einem Totalverbot der Straßenprostitution. Weg von dort und dafür scharf kontrollierte Laufhäuser!" Er lehnt außerdem die im Zentrum von Liesing geplante Auslagerung der Notschlafstelle für Sandler und Bettler (überwiegend aus dem Ausland) als ungeeignet ab. "Die Stadtregierung darf nicht damit weitermachen, soziale Problemfälle in unseren ohnehin von ihr vernachlässigten Bezirk abzuschieben. In den Fragen Wohnbau, Infrastruktur, Verkehr und Fluglärm lässt Rot-Grün uns ohnehin im Stich", schließt der Mandatar. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Klub der Freiheitlichen, Pressestelle

Tel.: (01) 4000 / 81 798